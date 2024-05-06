Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дмитрий Морев представил список ремонтируемых тротуаров

Третий год подряд администрация Архангельска и подрядные организации реализуют городскую программу по восстановлению тротуаров. В этом сезоне предстоит отремонтировать или обустроить «с нуля» 14 км асфальтированных пешеходных дорожек.  Подробности от главы областной столицы Дмитрия Морева:

 - Везде, где возможно, включаем тротуары в ремонты по президентскому нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Так, широкие тротуары с бортом уже сейчас создаются вдоль проспекта Ломоносова. Еще одна важная территория с большой проходимостью – тротуар по набережной Северной Двины от ул. Гагарина до ул. Суворова. Именно его обозначали жители как приоритетный на встречах и в соцсетях.

 Также тротуары будут ремонтироваться на ул. Шубина, ул. Попова от пр. Советских космонавтов до пр. Обводный канал.

 Сейчас мы определяемся с подрядчиком, которому предстоит по отдельному контракту восстанавливать пешеходные пути на следующих участках:

 пр. Ленинградский в районе перекрестка с ул. Галушина;

 ул. Северодвинская от дома № 31 до пр. Новгородского, 32/1;

 ул. Воскресенская от ул. Тимме до ул. Шабалина;

 пр. Троицкий от пер. Театральный до въезда к зданию № 39;

 ул. Нагорная от ул. Тимме до ул. Гайдара;

 ул. Свободы от СГМУ вдоль дома № 3.

 Еще один контракт – на ремонт тротуара от перекрестка ул. Комсомольская/пр. Троицкого до дома 10 по ул. Комсомольской - уже заключен.

И в дальнейшем программа по восстановлению тротуаров Архангельска будет продолжена.


18 июнь 12:45 | : Политика / Экономика

Главные новости


Спорт политике не помеха. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Страхование КАСКО в Архангельской области: опыт одной покупки

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2024 (203)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (354)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20