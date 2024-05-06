Дмитрий Морев представил список ремонтируемых тротуаров

Третий год подряд администрация Архангельска и подрядные организации реализуют городскую программу по восстановлению тротуаров. В этом сезоне предстоит отремонтировать или обустроить «с нуля» 14 км асфальтированных пешеходных дорожек. Подробности от главы областной столицы Дмитрия Морева:



- Везде, где возможно, включаем тротуары в ремонты по президентскому нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Так, широкие тротуары с бортом уже сейчас создаются вдоль проспекта Ломоносова. Еще одна важная территория с большой проходимостью – тротуар по набережной Северной Двины от ул. Гагарина до ул. Суворова. Именно его обозначали жители как приоритетный на встречах и в соцсетях.



Также тротуары будут ремонтироваться на ул. Шубина, ул. Попова от пр. Советских космонавтов до пр. Обводный канал.



Сейчас мы определяемся с подрядчиком, которому предстоит по отдельному контракту восстанавливать пешеходные пути на следующих участках:



пр. Ленинградский в районе перекрестка с ул. Галушина;



ул. Северодвинская от дома № 31 до пр. Новгородского, 32/1;



ул. Воскресенская от ул. Тимме до ул. Шабалина;



пр. Троицкий от пер. Театральный до въезда к зданию № 39;



ул. Нагорная от ул. Тимме до ул. Гайдара;



ул. Свободы от СГМУ вдоль дома № 3.



Еще один контракт – на ремонт тротуара от перекрестка ул. Комсомольская/пр. Троицкого до дома 10 по ул. Комсомольской - уже заключен.

И в дальнейшем программа по восстановлению тротуаров Архангельска будет продолжена.



