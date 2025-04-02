В Архангельске эвакуировали первую партию автохлама

Новый механизм освобождения улиц от автохлама работает, сообщил сегодня градоначальник областной столицы Дмитрий Морев. И продолжил:



- Начали с Северного округа. Здесь администрация выявила 16 брошенных автомобилей на территориях общего пользования. Были составлены акты осмотра, направлены запросы в Госавтоинспекцию для определения собственников транспортных средств. Владельцы получили уведомления, и четверо из них отреагировали незамедлительно – машины убрали самостоятельно.



В случае, когда собственника определить не удается или он не принимает мер, разукомплектованные авто увозят на спецстоянку на Талажском шоссе. Эту процедуру организует департамент транспорта и его подрядчик. Владелец может вернуть свою машину, если возместит расходы на транспортировку и временное хранение. В ином случае, автохлам будет утилизирован.



Сегодня на спецстоянку вывезли первые три брошенных машины. Сроки подходят и в других округах, будем планомерно освобождать территории. Считаю это важной частью комплекса мер по наведению порядка в городе.