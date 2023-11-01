На штрафстоянку и точка. В Северодвинске решается вопрос с брошенным автотранспортом

О подвижках в этом направлении рассказал глава города Игорь Арсентьев:

- Сегодня был увезён на спецстоянку первый брошенный автотранспорт, стоявший около дома № 2 на улице Трухинова.

Еще в августе комиссия, куда входят представители контрольного управления, комитета ЖКХ, комитета по управлению муниципальным имуществом и ГИБДД, начала работу: еженедельно проводился объезд городских территорий, в том числе и по обращениям жителей.



Потенциально 70 автомобилей были признаны «брошенными», однако у 26 машин нашлись собственники, которые убрали технику самостоятельно. Теперь в течение полугода автомобиль будет находиться на специализированной стоянке. Собственник сможет забрать автомобиль, но придётся возместить затраты на эвакуацию и хранение.

Если владелец не заберёт своего железного коня, то транспортное средство будет поставлено на баланс муниципалитета и утилизировано.