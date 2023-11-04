В Архангельске продолжается суровая борьба с незаконными постройками

О работе в этом направлении рассказал градоначальник областной столицы Дмитрий Морев:

- В этом году из дворов и с улиц города мы убрали в 2 раза больше гаражей и других нелегальных построек – всего более 600 конструкций.



Администрации округов занялись планомерной работой по освобождению территорий общего пользования от ржавых и расписанных тегами «ракушек», контейнеров, деревянных боксов три года назад. Начинали с 200 штук в год, к 2023 году темпы нарастили.



Демонтажем занимаемся во всех округах, но больше всего незаконных гаражей в этом году убрали в округе Майская горка. Здесь готовим земельные участки для возведения спортивно-оздоровительных комплексов.



Практика показывает, что большей частью гаражи используют как кладовки. Во многих – захламление, хранятся легковоспламеняющиеся вещества. Неопрятно и небезопасно. Поэтому работу по уборке от таких конструкций считаю важной: в современном городе не место ржавым гаражам.



Кампания будет продолжена и в следующие годы. Она предполагает опись, подготовку документов, рассмотрение на комиссии по сносу, предупреждение владельцев, выделение бюджетных средств на снос и контроль за подрядчиками. На это требуется время и деньги, но результат того стоит. Отзывы от жителей после освобождения дворов и улиц положительные.