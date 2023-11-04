Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске продолжается суровая борьба с незаконными постройками

О работе в этом направлении рассказал градоначальник областной столицы Дмитрий Морев:

- В этом году из дворов и с улиц города мы убрали в 2 раза больше гаражей и других нелегальных построек – всего более 600 конструкций.

 Администрации округов занялись планомерной работой по освобождению территорий общего пользования от ржавых и расписанных тегами «ракушек», контейнеров, деревянных боксов три года назад. Начинали с 200 штук в год, к 2023 году темпы нарастили.

 Демонтажем занимаемся во всех округах, но больше всего незаконных гаражей в этом году убрали в округе Майская горка. Здесь готовим земельные участки для возведения спортивно-оздоровительных комплексов.

 Практика показывает, что большей частью гаражи используют как кладовки. Во многих – захламление, хранятся легковоспламеняющиеся вещества. Неопрятно и небезопасно. Поэтому работу по уборке от таких конструкций считаю важной: в современном городе не место ржавым гаражам.

 Кампания будет продолжена и в следующие годы. Она предполагает опись, подготовку документов, рассмотрение на комиссии по сносу, предупреждение владельцев, выделение бюджетных средств на снос и контроль за подрядчиками. На это требуется время и деньги, но результат того стоит. Отзывы от жителей после освобождения дворов и улиц положительные.

27 ноябрь 13:18 | : Политика

Главные новости


Три слова на экране. В Архангельске рассказали о тайнах кинодубляжа
Морев и хайп. О чём говорил градоначальник

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Ноябрь 2023 (295)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)



Деньги


все материалы
«    Ноябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20