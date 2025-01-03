На планерке в мэрии Архангельска был поднят мусорный вопрос

Вопрос касался проблемы со сбором мусора на островах Хабарка и Кегостров. Рассказывает градоначальник областной столицы Дмитрий Морев:

- Сначала управляющие компании ссылались на отсутствие мягких контейнеров – биг-бэгов. Мы добились, чтобы «Экоинтегратор» их закупил, а округа доставили на острова. Но работа по сбору в эти временные ёмкости ведется крайне медленно. Причина – отсутствие дворников в управляющих компаниях и несвоевременная оплата их работы.

Если УК «Кегостров», «Мегаполис» и «ЖКС» не могут решить вопрос, то будем их штрафовать. Сегодня департамент городского хозяйства и департамент муниципального контроля получили соответствующие поручения.

А сбор мусора на островных контейнерных площадках должен быть выполнен в любом случае – силами УК или «десанта», который организует департамент горхозяйства.