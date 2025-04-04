"Единая Россия" делает инвестиции в будущее Архангельской области

Реализация Народной программы "Единой России" продолжает приносить ощутимые результаты, непосредственно влияющие на качество жизни жителей региона. Яркий пример – масштабная модернизация школы №3 в городе Мирный, ставшей участником президентской программы обновления школьных систем образования, которая со следующего года войдет в национальный проект "Молодёжь и дети".

Школа №3, являясь крупнейшей в Мирном (порядка 800 учеников), получила комплексное обновление, финансируемое из бюджета в размере 209 млн рублей. Проведены работы по замене кровли, установке современных окон и дверей, а также полная модернизация инженерных сетей. По сути, речь идет о капитальном ремонте, выводящем учебное заведение на качественно новый уровень.

Состояние школы до ремонта, несомненно, влияло на учебный процесс и комфорт как учеников, так и преподавателей. Текущие работы, находящиеся на финальной стадии (техническая готовность объекта превышает 90%), призваны устранить накопленные проблемы и создать современную, безопасную и комфортную образовательную среду.

Особое внимание уделено созданию инклюзивного образовательного пространства. Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата приобретено специализированное оборудование, позволяющее им полноценно участвовать в учебном процессе. Это свидетельствует о стремлении к обеспечению равных возможностей для всех учеников, независимо от их физических особенностей.

Важным аспектом модернизации является оснащение школы современным оборудованием. Приобретены интерактивные учебные комплексы, новая мебель для учебных кабинетов, компьютеры и, что особенно важно, комплект ГИА-лабораторий по физике. Последнее позволит значительно повысить качество подготовки к государственным экзаменам и стимулировать интерес к точным наукам.

Модернизация школы №3 – это не просто обновление здания и оборудования, это стратегическая инвестиция в будущее Архангельской области. Современная образовательная среда, инклюзивность и высокотехнологичное оснащение создают благоприятные условия для развития талантов и подготовки квалифицированных кадров, способных внести вклад в развитие региона...