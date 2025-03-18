Депутаты АрхГорДумы пришли поздравить ветеранов с званием "Почетный гражданин"

Напомним, что на последней сессии Архангельской городской Думы по инициативе Президента России Владимира Путина городские депутаты присвоили ныне живущим участникам Великой Отечественной войны звание «Почетный гражданин Архангельска».



Сегодня заместитель председателя Архангельской городской Думы Рим Калимуллин и городские депутаты Михаил Иванов, Елена Ануфриева, Светлана Алефиренко и Виктор Сельков от лица всех городских депутатов поздравили героев с важным событием.



Буренков Николай Николаевич воевал с бандеровцами на Западной Украине. После 1945-го года война для Николая Буренкова растянулась еще на долгие семь лет.

«Меня призвали в армию в 17 лет, шел 1944 год, война подходила к концу. Отправили на Украину, которую только освободили от фашистов. В 1945 году, когда весь народ праздновал Победу, мы продолжали бои с бандеровцами. Это была очень жестокая война, пособники немцев знали, что пощады им не будет, ведь именно они зверствовали в годы оккупации», — вспоминает Николай Николаевич.

От всех городских депутатов, от лица Архангельской городской Думы Рим Калимуллин поздравил с присвоением звания «Почетный гражданин» и вручил подарок от городской Думы и себя лично.

«Вы, Николай Николаевич, — один из тех, кто подарил нам мирное небо над головой. Ваше служение Родине, подвиги на фронте и в послевоенные годы — пример для всех нас.

Пусть этот день станет для вас источником гордости и радости. Пусть ваше сердце наполнится теплом и благодарностью за всё, что вы сделали для будущих поколений. Мы всегда будем помнить ваш подвиг и чтить вашу память. Спасибо вам за всё, что вы сделали для нас всех», — сказал заместитель председателя городской Думы Рим Калимуллин.

Митягин Леонид Григорьевич родился в д. Палишино Холмогорского района Архангельской области в 1936 году. Участник Великой Отечественной войны. Леонид Григорьевич был участником подавления Венгерского восстания 1956 года. Служил в войсках связи, ремонтировал под обстрелом провода связи.

Елфимов Василий Григорьевич родился 31 декабря 1926 года в Архангельске. Отец работал на судах Речного пароходства, мать была домохозяйкой. Окончил 7 классов и Архангельский морской техникум, но в 1942 году из-за финансовых трудностей ушел и сразу поступил в Архангельское арктическое пароходство.



В декабре 1942 года направлен кочегаром на ледокол «Ленин», где работал до августа 1945 года. Ледокол входил в Беломорскую военную флотилию и обеспечивал проводку судов. В 1946 году продолжил учебу в Архангельском мореходном училище на механика, затем работал в Северном морском пароходстве.

Городской депутат Михаил Иванов от всей души поздравил ветерана и отметил, что вручение грамоты Почетного гражданина города Архангельска — это особая честь, которая подчеркивает признание заслуг человека перед городом и его жителями. Это не только высокая награда, но и знак уважения к тем, кто своим трудом и преданностью вносит значительный вклад в развитие города.

«Вы вдохновляете окружающих своим примером, демонстрируя, что даже в самых трудных условиях можно проявить стойкость и благородство. Ваши истории служат напоминанием о том, что доброта, смелость и преданность могут изменить мир к лучшему», — отметил городской депутат Михаил Сергеевич.

Александр Алексеевич Пашин родился 23 января 1932 года в деревне Пуминово Коношского района Архангельской области. В годы войны, будучи подростком, он работал в лесопункте посёлка Подюга. В декабре 1951 года Александр был призван в армию и принял присягу. До присяги он служил в Германии, в Дрездене, а после неё был направлен в Карпаты. Там он служил стрелком-наводчиком в звании заместителя командира взвода до 1954 года. 25 октября 1954 года Александр был уволен в запас. За свою службу он был награждён юбилейными медалями.

Николай Васильевич Максимов родился 25 января 1925 года в деревне Колмаки Лузского района Кировской области. В 1943 году его призвали в армию. Он попал в 98-ю гвардейскую Свирскую Краснознамённую стрелковую дивизию, а затем служил в 299-м стрелковом полку, который получил орден Кутузова 3-й степени.

Полк форсировал реку Свирь, участвовал в освобождении Карелии, штурме Олонца и Сортавалы. После этого часть перебросили на 3-й Украинский фронт, где Николай воевал в Венгрии и Австрии. В конце войны он был ранен и лечился в госпитале в Будапеште, а затем служил в батальонах выздоравливающих, где встретил Победу.

После окончания войны с Германией его перевели на Дальний Восток, где он служил до апреля 1949 года. За свои заслуги Николай Васильевич был награждён Орденом Отечественной войны II степени, двумя медалями «За отвагу» и юбилейными медалями.

«Награждение стало символом признания их вклада в наше общее будущее. Я горжусь тем, что могла быть частью этого важного момента и поздравить наших героев с заслуженной наградой.

Давайте не забывать о наших ветеранах и продолжать поддерживать их! Каждый из нас может сделать что-то важное, чтобы выразить благодарность за их подвиги!» — отметила в ходе награждений городской депутат Светлана Алефиренко.

«Сегодня я имела честь посетить ветерана Великой Отечественной войны, который подвигами и мужеством защищал нашу страну. Не устаю удивляться мужеству, силе духа и самоотверженности ветеранов. Крепкого здоровья и мирного неба над головой», — пожелала депутат городской Думы Елена Ануфриева.

Городской депутат Виктор Сельков в ходе награждения поблагодарил не только сегодняшних ветеранов, но и всех тех, кто прошел через муки войны, пожертвовав своей юностью и здоровьем ради своей страны и ее жителей.

«Дорогие наши ветераны, низкий вам поклон за героизм, смелость и стойкость. Самая сердечная благодарность Вам за то, что подарили нам, будущим поколениям, свободу и жизнь. Вы гордость страны, Герои с большой буквы, настоящий пример для подражания. Спасибо вам за то, что прошли через весь ужас и остались живыми. Память о ваших подвигах будет жить вечно. Здоровья, долгих вам лет и мирного неба над головой!» — сказал Виктор Иванович.

Напомним, что на всех домах, где живут ныне живущие участники Великой Отечественной войны устанавливается табличка «В этом доме живет ветеран Великой Отечественной войны». По словах городских депутатов, в ближайшие дни такие таблички появятся на домах всех ветеранов.



