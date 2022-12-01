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Ваге Петросян поздравил с юбилеем ветерана, воевавшего с бандеровцами

С 95-летием ветерана ВОВ поздравил первый заместитель губернатора Архангельской области – руководитель администрации губернатора и правительства Ваге Петросян.                         

     Николая Буренкова призвали в армию в конце Великой Отечественной войны – как вспоминает ветеран, отправили на Украину, которую только освободили от фашистов.

     – Шел 1944 год, мне тогда 17 лет исполнилось, маловат, конечно, был, – говорит Николай Буренков. – В 1945 году, когда весь народ праздновал Победу, мы продолжали бои с бандеровцами, участвовали в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территории Украины.

     После 1945 года война для Николая Буренкова растянулась ещё на долгие семь лет. Советским военным противостояли легионеры расформированных националистических батальонов, карательные и полицейские отряды. Многие из них прошли подготовку в школах немецкой разведки.

     На то, чтобы утихомирить банды, лютующие на Западной Украине, ушло более 10 лет. Нацистская идеология была разгромлена и осуждена, но не искоренена полностью. К сожалению, уцелевшие семена нацизма и сейчас дают опасные ростки, поэтому ветеран поддерживает российских военных, которые сегодня выполняют боевые задачи на Украине.

     – Я желаю нашим ребятам победы и скорее вернуться домой, – говорит Николай Буренков.

     Первый заместитель губернатора Архангельской области поблагодарил юбиляра за добрые слова.

     – Мы гордимся, что живем и общаемся с участниками тех героических событий, и учимся на ваших военных и трудовых подвигах преданности стране и несокрушимости силы духа! Вы – исток нашей жизненной силы, наш нравственный ориентир! – сказал Ваге Петросян.

     Первый заместитель губернатора Архангельской области вручил юбиляру поздравительный адрес и подарок, пожелал крепкого здоровья. Также Ваге Петросян поинтересовался, какая помощь нужна ветерану в решении бытовых проблем, и поручил профильным министерствам оказать всю необходимую поддержку.

     Напомним, что кураторство ветеранов региона определено по поручению губернатора Архангельской области Александра Цыбульского. Куратором 14 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, включая юбиляра Николая Буренкова, назначен Ваге Петросян. Ветераны и их родственники могут обращаться к своим кураторам по любым возникающим вопросам – будь то оказание социальной, бытовой, медицинской или иной помощи. 

16 декабрь 14:58 | : Будни

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