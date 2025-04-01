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Заслуженный учитель стал Почетным гражданином Архангельска

На прошедшей 16-й сессии Архангельской городской Думы депутатами было принято решение о присвоении звания «Почётный гражданин города Архангельска» Олегу Николаевича Коноплеву. 

Олег Николаевич широко известен и уважаем не только в системе образования столицы Поморья, но и в социальной сфере региона. Он — заслуженный учитель России с многолетним опытом преподавания и управления в сфере школьного образования.

 Олег Николаевич более 30 лет был директором архангельской средней школы №10, обладатель нагрудного знака «За заслуги перед городом Архангельском», также активно занимался общественной деятельностью.

 Олег Коноплев был народным избранником городского Совета депутатов 22 и 23 созывов с 1996 по 2005 годы, а в последние годы возглавлял региональный Общероссийский народный фронт и Совет руководителей муниципальных образовательных учреждений г. Архангельска.

 Сейчас Олег Николаевич ведет активную общественную деятельность с молодежью в столице Поморья.

 «Олег Николаевич — пример человека, который искренне любит свой город. Всю жизнь он посвятил его развитию и процветанию. Он настоящий патриот и гражданин.

 Сегодня тысячи архангелогородцев с нетерпением ждут нашего решения. Это касается и коллектива школы № 10, и учеников, и выпускников, которые с теплотой вспоминают Олега Николаевича», — сказала депутат Архангельской городской Думы Ксения Корюкина.

 Депутаты городской Думы поддержали решение о присвоении звания «Почётный гражданин города Архангельска» Олегу Николаевичу Коноплёву, выразив тем самым глубокую признательность и уважение за его заслуги перед городом.

29 апрель 12:43 | : Будни

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