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Александр Цыбульский в Национальном рейтинге губернаторов

Опубликован Национальный рейтинг глав российских регионов за март-апрель 2025 года.

Эксперты отмечают, что в рамках традиционного весеннего «губернаторопада», куда по прогнозам входили минимум 5 персон, у которых срок правления заканчивается в этом году, а отставку ушли только главу Ненецкого автономного округа.

Причины - не смог найти общий язык с весьма сплоченными элитами самого малочисленного региона РФ. Примечательно, что маркеры такого «коммуникативного провала» появились еще в 2020 году (местный истеблишмент в очередной раз заблокировал проект по слиянию с Архангельской областью и провалил голосование по новой редакции Конституции), а отставка последовала почти пять лет спустя. Видимо, по мнению Москвы, глава региона так и не смог найти точки устойчивого соприкосновения с местными кланами.

Пришедшая ему на смену Ирина Гехт сейчас разыгрывает карту «рачительной хозяйки после безалаберных мужчин» и решительно отвергает предположения, что прислали ее как раз под объединения области с округом. Ну-ну… посмотрим.

Итак.

Первые три места заняли: Сергей Собянин (Москва), Рустам Минниханов (Татарстан), Александр Беглов (Санкт-Петербург),

Последние три: Александр Осипов (Забайкальский край), Владислав Ховалыг (Тыва), Валентин Коновалов (Хакасия).

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на 43-ем месте.

30 апрель 08:31 | : Политика

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