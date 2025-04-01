Спаси и сохрани. Архангельские школьницы посылают бойцам СВО обереги

В Народный фронт обратилась учитель труда МБОУ СШ № 30 Елена Мечёва. Она и её воспитанницы изготовили для военнослужащих из Архангельска необычные обереги.



Кукол-подорожниц делают без иголки, из старых лоскутов ношеной женской одежды. Ткань рвут руками, скрепляя части оберегов нитью от себя. Каждая куколка должна умещаться в ладонь, а узелок в её руках наполняют семенами пшеницы, жита или гречи, олицетворяющими сытого человека.



Все узелки скреплены красной нитью – символом ровной и гладкой дороги. С посылками для земляков в зоне СВО ребята принесли 20 кукол.



Не остались в стороне от поддержки военных и ученики МБОУ СШ № 82. Они приготовили восемь коробок. В них – медицина: йод, бинты, перекись водорода, влажные салфетки, чай, печенье, конфеты, шоколад и орехи.



В мае представители регионального Народного фронта доставят посылки школьников на ЛБС.