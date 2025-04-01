Архангельская область готовит опорные пункты приоритетного развития инфраструктуры

Правительство России утвердило перечень из 2160 опорных населенных пунктов (ОНП) по всей стране, в который вошли 26 поселений Архангельской области. Данный список сформирован с учетом предложений глав регионов, одобрен на заседании Государственного Совета по направлению "Инфраструктура для жизни" и опубликован Министерством экономического развития РФ.



Заместитель председателя правительства Архангельской области Дмитрий Рожин, руководитель рабочей группы по реализации программы в регионе, пояснил, что опорный населенный пункт – это поселение, которое станет центром приоритетного развития инфраструктуры и капитального ремонта объектов социальной сферы.



"Выбор таких населенных пунктов основывался на их стратегической значимости и реализуемых крупных инвестиционных проектов, влияющих на экономику территорий", – подчеркнул Дмитрий Рожин. Для этих пунктов будут разработаны планы комплексного социально-экономического развития, которые будут реализовываться в рамках национальных проектов.

В Архангельской области в список ОНП вошли 26 поселений, в основном это столицы муниципальных районов и округов. Архангельск включен в перечень как ключевое ядро городской агломерации с населением более 250 тысяч человек. Также в список вошли Северодвинск – важный центр судостроения, и Мирный с поселком Белушья Губа на Новой Земле.



"Результаты развития территорий оценят с учетом таких показателей, как обеспеченность жильем, внедрение современных коммунальных и транспортных технологий, развитие социальной, образовательной инфраструктуры, благоустройство общественных территорий", – отметил зампред.



Создание опорных населенных пунктов – часть Народной программы "Единой России", направленной на комплексное развитие территорий и повышение качества жизни граждан.



Напомним, что Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию поставил задачу определить 2000 опорных населенных пунктов и создать 200 мастер-планов для ключевых из них. В Архангельской области ключевыми определены Архангельск, Северодвинск и Новодвинск. Мастер-планы для этих городов предусматривают строительство новой жилой и социальной инфраструктуры, обновление транспортной системы и улучшение экологической ситуации.