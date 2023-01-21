Виктор Новожилов обещает обеспечить связью каждый "медвежий угол" Поморья

С таким предложением политик обратился к заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко на заседании Совета Федерации в рамках «правительственного часа».

По словам Виктора Новожилова, развитие и модернизация телекоммуникационной инфраструктуры является важнейшим фактором роста экономики как в стране, так и в регионах.

Крупные районные и городские поселения Архангельской области в полной мере обеспечены широким спектром цифровых услуг. Однако в сельской местности, особенно в ряде отдаленных населенных пунктов, качество связи находится на низком уровне, а доступ к сети интернет сильно затруднен. В 2022 году собственные планы операторов связи по развитию инфраструктуры телекоммуникационных сетей на территории Архангельской области значительно сокращены.

«Для скорейшего развития сетей связи и цифровых сервисов на территории Архангельской области правительство региона направило предложение в адрес минцифры России о возможности увеличения квоты количества населенных пунктов Архангельской области, рассчитываемой при формировании ежегодных планов реализации мероприятий федерального проекта «Устранение цифрового неравенства». Данная инициатива уже поддержана моими коллегами на днях Архангельской области в Совете Федерации и соответствующая рекомендация доведена до министерства цифрового развития», - подчеркнул Виктор Новожилов.