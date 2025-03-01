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"Хорошо жить на Севере". В Арктику пошел денежный поток

ВЭБ.РФ принимает активное участие в развитии Арктической зоны России. Госкорпорация реализует в макрорегионе 17 проектов общей стоимостью более 3 трлн рублей. Объем участия ВЭБа в них превышает 850 млрд рублей. Кроме того, при поддержке института развития подготовлены мастер-планы пяти опорных населенных пунктов арктических регионов. О работе госкорпорации в Арктике и вкладе ВЭБа в ее освоение шла речь на сессии «Развитие опорных населенных пунктов: приоритеты, определенные людьми», организованной Минвостокразвития совместно с ВЭБ.РФ в рамках форума «Арктика — территория диалога». 

 

«На сегодняшний день у нас в Арктике реализуются 17 проектов на 3 трлн рублей. На стадии активной разработки (в «горячем пайплайне») находятся еще 12 проектов общей стоимостью до полутриллиона рублей, которые будут запущены в ближайшее время», — отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов. 

 К развитию Арктической зоны ВЭБ подходит системно. При финансовой поддержке госкорпорации разработаны мастер-планы для пяти опорных населенных пунктов: Билибинского муниципального района, городских округов Эгвекинот и Певек на Чукотке, а также Кемско-Беломорской и Архангельской агломераций.

 Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Александр Ломакин напомнил, что опорные населенные пункты являются точками притяжения. «Все мероприятия, которые будут реализованы в рамках этих пунктов, дадут импульс социально-экономическому развитию всей прилегающей территории. В Арктической зоне определены 67 опорных населенных пунктов с численностью населения 1,8 млн человек, а с учетом прилегающих территорий — более 2,5 млн», — сказал Александр Ломакин.

 Председатель совета директоров «Корпорации АЕОН» Роман Троценко подчеркнул, что Арктика 30 лет была недоинвестирована, и задача мастер-планов — не только реализовать экономические проекты, но и создать инфраструктуру для жизни людей. На вопрос, какой Арктика должна стать в будущем, Троценко ответил: «Современным местом, в котором есть конкурентоспособные производства мирового масштаба».

 В том числе для того, чтобы обеспечить конкурентоспособное производство в макрорегионе, ВЭБ.РФ способствует реализации инвестпроектов в Арктической зоне, снижая риски и повышая привлекательность вложений через различные механизмы: Фабрику проектного финансирования, льготное кредитование по линии Минвостокразвития РФ, гарантии и поручительства.

 «С учетом текущей ситуации мы понимаем, что нужно искать новые инструменты. Сейчас активно обсуждаем акционерное софинансирование с Минвостокразвития. При высокой ключевой ставке в качестве временной меры это могло бы существенно упростить вход для инвесторов. У нас много запросов и мы должны создавать лучшие условия для реализации проектов в Арктике», — добавил Артем Довлатов. Он напомнил, что ключевым фактором успеха является реализуемость инициатив в рамках мастер-планов. Поэтому вошедшие в них проекты могут рассчитывать на меры поддержки Группы ВЭБ.РФ в приоритетном порядке. 

 В стадии активной проработки находятся создание кампуса в Архангельске и реконструкция аэропортового комплекса в Салехарде. Реализация только этих двух проектов обеспечит более 3 тысяч новых рабочих мест и свыше 10 млрд рублей налоговых поступлений. Кроме того, уже одобрены проекты аквапарка в Мурманске и терминала аэропорта в Салехарде. ВЭБ.РФ реализует также масштабные проекты в области газохимии, добычи цветных металлов и энергетического угля.

 Мастер-планы опорных населенных пунктов разрабатывались с учетом запросов местных жителей. «Большое спасибо Минвостокразвития и ВЭБу за то, что совместно мы смогли провести очень большой объем работ. Основная задача — установить связь с гражданами и понять, чего они хотят. Конечно, в мастер-планы включены и экономические блоки», — подчеркнул заместитель председателя правительства Архангельской области Игорь Мураев.

 Первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ Гаджимагомед Гусейнов отметил, что жителей макрорегиона волнуют вопросы здравоохранения, транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, а также туризма и досуга. «Все эти направления отражены в мастер-планах. Сейчас готовится единый стратегический документ. Распоряжением правительства будет утверждена комплексная программа развития опорных населенных пунктов до 2035 года, включающая более 2 тысяч мероприятий. Объем федерального финансирования составит свыше 850 млрд рублей», — сообщил Гусейнов. 

 Все проекты должны способствовать повышению качества жизни, что напрямую связано с демографической ситуацией. «Нам важно не только остановить отток населения с северных территорий, но и создать условия для его прироста», — прокомментировал глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

 «Хорошо жить на Севере» — это цель, к которой нужно стремиться. И мы — госкорпорация ВЭБ.РФ — сделаем все, чтобы этот лозунг стал былью», — заключил Артем Довлатов.

 

26 март 18:05 | : Политика / Экономика

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