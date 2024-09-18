В Устьянском округе начался процесс внутреннего укрупнения

29 октября вступил в силу Закон Архангельской области от 29.10.2024 № 156-11-ОЗ «Об объединении отдельных населенных пунктов, расположенных на территории Устьянского района Архангельской области, и о внесении изменений в отдельные областные законы».

Закон принят с целью исключения одноименных населенных пунктов в пределах одного административно-территориального образования.

На основании закона объединены следующие населенные пункты, как фактически слившиеся друг с другом:

деревня Ляпуновская Минского сельсовета Устьянского района Архангельской области и деревня Бережная Минского сельсовета Устьянского района Архангельской области объединены в населенный пункт - деревня Ляпуновская;

деревня Нагорская Ростовского сельсовета Устьянского района Архангельской области и деревня Подгорная Ростовского сельсовета Устьянского района Архангельской области объединены в населенный пункт - деревня Нагорская;

село Шангалы Шангальского сельсовета Устьянского района Архангельской области и деревня Бережная Шангальского сельсовета Устьянского района Архангельской области объединены в населенный пункт - село Шангалы.

Соответствующие изменения внесены в Закон Архангельской области от 23.09.2004 № 258-внеоч.-ОЗ «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области».

«Объединение населенных пунктов, имеющих одноименные названия, позволит избежать путаницы и повысить эффективность административных процессов. На территории Устьянского округа находилось 5 деревень с наименованием «Бережная» и 2 деревни «Подгорная», поэтому внесенные законом изменения позволят упростить осуществление хозяйственной или иной деятельности на территории Устьянского округа», – поделился Алексей Чураков, заместитель руководителя регионального Управления Росреестра.

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