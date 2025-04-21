"Единая Россия" обеспокоена состоянием воинских мемориалов в Поморье

Состояние памятников защитникам Отечества и организацию шефства над ними обсудили участники круглого стола, участие в котором приняли руководители фракций «Единой России», главы муниципальных образований и специалисты организаций, основной деятельностью которых является патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти.

Провел мероприятие руководитель фракции «Единая Россия» в Архангельском областном Собрании Игорь Чесноков.

Так, исполняющий обязанности руководителя агентства по делам молодежи Архангельской области Юрий Марич сообщил, что в настоящее время на территории региона 796 мемориальных объектов, увековечивающих память защитников Отечества. При этом на балансе муниципалитетов числится только 550 из них. Несмотря на то, что процедура принятия бесхозных объектов на баланс довольно сложная и затратная по времени, муниципалитетам рекомендовано эту работу усилить, ведь направлять бюджетные средства на ремонт объектов, не находящихся в казне, противозаконно.

А между тем, еще достаточно много памятников в регионе нуждаются в ремонте и даже в реставрации. Хотя огромная работа в этом направлении проведена, в том числе и в рамках партийного проекта «Единой России» «Историческая память».

Координатор партпроекта в Архангельской области, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества Сергей Ковалев отметил, что уже несколько лет реализуется проект «Помни их имена», благодаря которому муниципалитеты ежегодно получают в рамках конкурса финансирование на ремонт памятников.

В частности, за прошедшие годы на их ремонт и благоустройство было выделено около 59 миллионов рублей, благодаря чему удалось обновить 242 мемориальных объекта. Также работа эта ведется в рамках проектов ТОС и программы «Комфортное Поморье».

Еще один важнейший вопрос – шефство над мемориальными объектами. Как подчеркнул Игорь Чесноков, в прошлом году областные депутаты внесли изменения в закон об увековечении памяти заслуженных земляков. В них, в том числе прописан порядок установления шефства со стороны муниципальных учреждений над этими памятниками. Ряд муниципалитетов разработал собственные нормативные акты и уже провел работу по закреплению шефов. Но таких пока только десять.

Опытом Котласа в реализации поставленной задачи поделился заместитель главы города Эдуард Авилкин. Он рассказал, что все памятники, памятные таблички и мемориальный доски для контроля и уходя за ними закреплены за муниципальными учреждениями и предприятиями. Изъявили желание участвовать в этой работе также волонтерские организации, НКО, подразделения РЖД, техникумы и колледжи.

Не менее показателен опыт Вилегодского округа, где работу с памятниками и памятными местами ведут еще с 2020 года.

По итогам обсуждения принято решение продолжить составление реестра мемориальных объектов на территории Архангельской области. Форму, порядок ведения, а также перечень необходимых сведений об объектах, которые необходимо заносить в реестр, утвердит областное правительство.

В заключение, Игорь Чесноков рекомендовал муниципалитетам порядок организации шефства над памятниками разработать и утвердить до 5 мая.