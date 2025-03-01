АРО "Единая Россия" проверило эффективность выполнения партийной программы

Руководители фракций «Единая Россия» в представительных органах муниципалитетов Архангельской области обсудили итоги реализации предвыборной программы регионального отделения партии «Вместе мы сильнее!» в 2024 году.

Основные параметры озвучил руководитель фракции «Единая Россия» в Архангельском областном Собрании депутатов, заместитель секретаря регионального отделения партии по реализации предвыборной программы Игорь Чесноков.

Он напомнил, что основой для ее формирования стала программа губернатора Архангельской области, секретаря реготделения партии Александра Цыбульского «Вместе мы сильнее!», которая успешно реализуется в Поморье с 2020 года, и народная программа «Единой России». Они были составлены с учетом мнений и запросов самих жителей. В программе прописаны планы работы партии в Архангельской области до 2028 года.

Основные приоритеты предвыборной программы партии - эффективная экономика, комфортная среда, достойная жизнь на малой родине, новое качество управления.

Так, Игорь Чесноков отметил, что в рамках программы в 2024 году значительное внимание уделялось развитию сферы здравоохранения – построено четыре фельдшерско-акушерских пункта: два в Мезенском округе и по одному в Каргопольском округе и Вельском районе. Проведен капитальный ремонт Верхнетоемской и Ильинской ЦРБ, врачебных амбулаторий в поселках Уемский и Шипицыно, а также приемного отделения Первой городской больницы.

Строились и новые объекты. Самый масштабный из них – лечебно-диагностический корпус детской областной больницы. Кроме того, продолжаются работы еще на 19 объектах здравоохранения, которые должны быть завершены в 2025 году.

Игорь Чесноков обратил внимание на то в своей программе единороссы наметили добиться строительства не менее девяти новых школ в регионе. На сегодняшний день в эксплуатацию сдана одна – в поселке Катунино Приморского округа. Школа рассчитана на 320 учащихся, строительство обошлось в 633, 5 миллиона рублей. Образовательный процесс в новой школе начнется 1 сентября текущего года.

- Еще шесть объектов находятся в стадии строительства. Одна школа возводится в рамках отдельной федеральной программы. Таким образом, на сегодняшний момент пока речь идет о строительстве восьми школ на территории Архангельской области, - отметил Игорь Чесноков.

Кроме того, за год выполнен капитальный ремонт девяти школ. В учреждениях не только отремонтированы здания. В комплексе их оснастили современным оборудованием, а также благоустроили школьные территории.

Руководитель фракции в областном Собрании подчеркнул, что сегодня в рамках двухлетних контрактов работы по капитальному ремонту проводятся в 23 школах региона.

Также в рамках программы выполнен капитальный ремонт 11 школьных спортивных залов, построено 17 спортивных площадок, проведено техническое оснащение семи музеев, отремонтировано восемь сельских учреждений культуры, проведена модернизация восьми кадровых центров и открыто семь модельных библиотек.

- Отмечу, что в предыдущие годы мы открыли более 20 модельных библиотек за счет средств федерального бюджета и областного бюджетов. Денег не хватало, поэтому по инициативе фракции «Единая Россия» при формировании бюджета на 2024 год были оформлены поправки, которые позволили дополнительно отремонтировать семь модельных библиотек в муниципалитетах, - отметил Игорь Чесноков, подчеркнув, что выбор пал на те проекты, которые в рамках конкурса на федеральное финансирование добрали 1-2 балла.

Выполнен ремонт крупных объектов культуры – реконструкция здания для Первой музыкальной школы, капитальный ремонт Архангельской областной библиотеки им. Н.А. Добролюбова. А деревне Ватамановской построен новый Дом культуры.

Еще одно направление, над которым планомерно работает «Единая Россия» в рамках своей программы - осуществлен ремонт, установка, реконструкция, благоустройство памятников, мемориалов, обелисков, исторически связанных с подвигами погибших при защите Отечества. Так, в прошлом году работы проведены в 21 муниципальном образовании области, отремонтирован 51 такой объект на общую сумму 23, 5 млн рублей.

Игорь Чесноков отметил, что особое внимание «Единая Россия» уделяет реализации инициативных проектов граждан, в том числе поддерживая региональный проект «Комфортное Поморье», стартовавший в области по инициативе губернатора Александра Цыбульского. Так, в прошлом году в 25 муниципалитетах Архангельской области реализовано 227 проектов, но что из областного бюджета было выделено 350 миллионов рублей.

Игорь Чесноков отметил, что, согласно партийной программе, единороссы планировали увеличить финансирование на реализацию инициативных проектов минимум в пять раз. Эта цель достигнута и уже в 2025 году в рамках «Комфортного Поморья» финансирование выросло до 500 миллионов.

В завершение руководитель фракции «Единой России» в областном Собрании поручил коллегам в муниципалитетах ознакомиться с итогами реализации предвыборной программы партии самим, довести информацию до коллег-депутатов в представительных органах, обсудить результаты с общественностью.

Еще один не менее важный вопрос, который обсудили партийцы на заседании координационного совета, касался состояния объектов увековечения памяти защитников Отечества. Игорь Чесноков отметил, что на протяжении нескольких лет фракция «Единая Россия» в областном Собрании инициирует выделение средств из региональной казны на приведение в порядок памятных мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны. Раньше они выделялись в виде субсидий на конкретные объекты. Теперь же распределяются на конкурсной основе в рамках партийного проекта «Помни их имена».

В преддверии 80-летия Победы в рамках партпроекта «Историческая память», который в Поморье курирует руководитель реготделения Российского военно-исторического общества Сергей Ковалев, был проведен мониторинг памятников. Муниципалитеты предоставили информацию о 577 объектах. Из них в хорошем состоянии 130 объектов, у 409 – удовлетворительное. 37 памятников находятся в плохом состоянии. При этом, как подчеркнул руководитель фракции, проектно-сметная документация на ремонтные работы разработана только для 12 из них.

- И поэтому, когда мы с коллегами из правительства рассматривали вопрос, а сколько средств необходимо выделять на ремонт памятников, ответа не нашли. В итоге, в 2025 году финансирование не предусмотрено, отметил Игорь Чесноков.

При этом от подчеркнул, что работа по поиску финансирования продолжается, но для ее положительного эффекта, муниципалитетам необходимо не только разработать проектно-сметную документацию, но и провести работу по зачислению памятников на баланс муниципалитетов, так как среди них есть и неучтенные. Только в этом случае, согласно Бюджетному Кодексу, на их ремонт можно направить деньги из казны.

Также руководитель фракции единороссов в областном собрании напомнил, что в прошлом году областные депутаты внесли изменения в закон об увековечении памяти заслуженных земляков. Они предусматривают наделение исполнительных органов госвласти, уполномоченных в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества, и органов местного самоуправления полномочиями по установке информационных надписей и обозначений на находящихся в их ведении воинских захоронениях и памятниках Великой Отечественной войны. Закон также прописывает порядок установления шефства со стороны муниципальных учреждений над этими памятниками.

Пока нормативные правовые акты в соответствии с изменениями в региональном законодательстве разработали только в четырех муниципалитетах. Игорь Чесноков настоятельно рекомендовал коллегам на местах эту работу провести незамедлительно. Более детально обсудить вопрос у партийцев скоро представится возможность – 18 апреля состоится круглый стол по реализации законодательства об увековечивании памяти защитников Отечества с участием глав муниципалитетов, представителей правительства области и Российского военно-исторического общества.



