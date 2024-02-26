Архангельские единороссы нацелены на системную работу

Заседание координационного совета руководителей фракций «Единая Россия» в представительных органах муниципальных образований Поморья состоялось сегодня в региональном парламенте. Провёл совещание руководитель фракции единороссов Игорь Чесноков. Остальные участники совещания присоединились к работе в режиме ВКС.

Напомним, в 8-м созыве партийцы встречались 11 января текущего года и договорились, что встречи, особенно в начале совместной работы, будут проходить достаточно часто, носить системный характер, поскольку меняется формат работы и взаимодействие фракций на местах. Был также предложен новый формат работы фракции «Единая Россия» в областном Собрании. Он сосредоточен на проведении парламентских мероприятий по тем вопросам, которые относятся к предвыборной программе «Вместе мы сильнее!», а также включает обсуждение проблем, возникающих в рамках реализации партийной программы, совместно с коллегами по фракции в представительных органах муниципалитетов, секретарями местных отделений, исполнительной властью на местах.

Сегодня партийцы подвели итоги по выполнению рекомендаций заседания координационного совета от 11 января 2024 года и рекомендаций, озвученных на круглом столе, где рассматривались вопросы состояния материально-технической базы и кадрового обеспечения ФАП и врачебных амбулаторий Поморья.

Руководитель фракции «Единая Россия» в областном Собрании Игорь Чесноков особо подчеркнул, что работа на местах должна носить системный характер, формальный подход к выполнению рекомендаций неприемлем. По мнению лидера региональных единороссов, вопрос, связанный со здравоохранением, является сегодня ключевым на всех территориях Поморья. Это также показала избирательная кампания в сентябре прошлого года.

Игорь Чесноков обратил внимание участников заседания на необходимость проведения в заявленные сроки качественного мониторинга технического состояния зданий и помещений фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий совместно с главными врачами и представителями администраций муниципалитетов. Это важно, прежде всего, для составления дорожной карты строительства и капитального ремонта ФАП. Поскольку обеспечение населения качественной медицинской помощью является важным пунктом реализации народной программы «Единой России».

- Мы продолжаем системную работу по контролю за реализацией партийной программы «Вместе мы сильнее!», а также народной программы «Единой России». Сегодня подвели первые итоги, в том числе в рамках подготовки конкурсных процедур по тем проектам, на которые перевели деньги в этом году: в частности, по объектам спорта, культуры, образования. Приняли решение продлить проведение мониторинга технического состояния зданий и помещений ФАП, врачебных амбулаторий на территории муниципалитетов до 10 апреля, включительно, - сказал Игорь Чесноков.

Парламентарий также подвёл итоги выборов Президента РФ, поблагодарил коллег партийцев на местах за слаженную командную работу.



