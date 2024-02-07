Модельные библиотеки ворвались в жизнь Поморья трудами "Единой России"

По инициативе региональных единороссов на реализацию проекта модельных библиотек Архангельская область увеличит финансирование на 20 миллионов рублей.

Фракция «Единая Россия» организовала работу круглого стола, где подробно разобрали существующую практику создания модельных библиотек в Поморье, а также определили пути решения наиболее часто возникающих проблем.

Региональные парламентарии рекомендовали муниципалитетам активно поддерживать создание модельных библиотек на своих территориях.

В заседании приняли участие представители региональной и муниципальной исполнительной власти, органов местного самоуправления, представители библиотечных систем муниципальных образований области, члены фракций «Единая Россия» в областном Собрании и представительных органах муниципалитетов.

Вопросы, связанные с капитальным ремонтом и оснащением библиотек, вошли в партийную программу «Вместе мы сильнее!». В ней предусмотрено увеличение средств областного бюджета на развитие библиотечной системы, в том числе на создание модельных библиотек.

Поскольку финансирования из федерального бюджета сегодня недостаточно для реализации проекта по модернизации библиотек, партийцы вышли с инициативой об увеличении на эти цели на 2024 год средств из областного бюджета на 20 миллионов рублей. Это поможет реализовать в этом году дополнительно семь проектов по созданию модельных библиотек на территориях муниципальных образований.

Для создания модельных библиотек, а их в Поморье 30 из 457, федеральным министерством культуры проводится конкурсный отбор. Каждый год сотрудники муниципальных библиотек с коллегами из Архангельской областной научной библиотеки имени Н. А. Добролюбова готовят для этого необходимые материалы.

Понятно, что нехватка средств сказывается. Депутатами фракции «Единая Россия» областного Собрания озвучен коллегам из муниципальных образований принципиальный момент – необходимо подготовиться к конкурсу на следующий 2025-й в первой половине года наступившего. И этому есть объяснение – идёт очень жёсткий отбор библиотек для участия в конкурсе на федеральном уровне, требования предъявляются серьёзные.

Бюджет, как известно, верстается в летний период: федеральный выносится на рассмотрение до 1 октября, а региональный – до 15 октября. Оценить потребность в ресурсах, в том числе для проведения отдельного регионального конкурса, с учётом готовых проектов, нужно заранее.

На заседании круглого стола рассмотрели также успешные практики создания модельных библиотек на примере Карпогорской библиотеки имени Фёдора Абрамова, Няндомской центральной районной библиотеки, Вилегодской централизованной библиотечной системы.

Обсудили подготовку необходимой проектно-сметной документации для создания модельных библиотек. Назвали тех, кто прошёл серьёзный федеральный отбор, озвучили проблемы, которые, в связи с этим, возникают. Муниципалитетам необходимо не только найти ресурсы на разработку сметы на ремонт помещений и приобретение оборудования, но и на дизайн-проект, дополнительно увеличить средства для пополнения книжных фондов в размере не менее 5 процентов от текущего количества единиц фонда ежегодно.

Важно не одну библиотеку сделать модельной, а разработать чёткий перспективный план развития всей библиотечной системы на территории муниципального образования.

- С органами местного самоуправления и с коллегами однопартийцами мы обсудили, что нужно сделать уже сейчас по вопросу создания модельных библиотек. Также – планы по финансированию этой деятельности из областного и местных бюджетов. Тема всеми хорошо принимается и понимается – ремонтируются не только помещения и здания библиотек, но в лучшую сторону меняется и содержание их работы. Это одна из ключевых задач, которые ставит Президент РФ по развитию сферы культуры на территории нашей страны. От всех участников круглого стола мы будем ждать обратную связь по выполнению озвученных рекомендаций, - сказал руководитель фракции «Единая Россия» в областном Собрании Игорь Чесноков.

Отметим, создание сельских модельных библиотек является важным пунктом народной программы «Единой России».



