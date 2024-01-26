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Дмитрий Морев ответил на вопросы жителей Исакогорки в части водоснабжения

Сегодня состоится встреча главы Архангельска с жителями Северного округа – в 18 часов в культурном центре на ул. Кировской, 27. А накануне Дмитрий Морев более двух часов беседовал с жителями Исакогорского округа.

 Самая острая проблема здесь – частые отключения воды в связи с авариями. Представитель РВК-Архангельск подробно изложил план замены ветхих сетей водоснабжения. Есть и позитивные новости по части теплоснабжения: за 2 года 9 котельных округа пройдут модернизацию или будут заменены на новые.

 - Все адреса, по которым поступили жалобы на низкое давление воды, необходимость ремонта дворовых подъездов, замечания к управляющей компании мы записали и передали в профильные департаменты для отработки, - обратил внимание Дмитрий Морев.

В Исакогорском округе много деревянных домов. Известно, что Президент России поручил правительству утвердить новую программу переселения для домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года. Администрация города уже подала список из 800 таких домов. А до конца текущего года завершится расселение 350 домов, включенных в действующую программу.

 

12 март 12:58 | : Политика / Экономика

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