"ЭкоИнтегратор" объяснил депутатам, почему у него не получается

Вчера в ходе очередной сессии Архангельской городской Думы депутаты заслушили специально приглашенного представителя «ЭкоИнтегратора»… уж слишком много претензий у населения к его работе.

Прогнозируемо, регоператор объяснил, почему есть сложности с вывозом мусора с островных территорий – мешает погода. Но как все устаканится, то, как только, так сразу. И, конечно, недобросовестные абоненты… денег у компании хронически не хватает

Отдельно Евгений Шидловский обратится к городским депутатам с просьбой оказать содействие в наведении порядка с содержанием контейнерных площадок. Часть из них в областной столице не убирается. Они не закреплены за какой-либо управляющей компанией или ТСЖ просто потому, что в городском реестре официально этих мест накопления ТКО не существует. И таких неучтенных площадок у жилфонда сейчас 1037, еще 2138 — у юридических лиц.

Цитата:

— Регоператор ведет свой реестр — в нем информация проверяется и обновляется ежедневно. Мы направляем информацию в администрацию, но пока изменения не внесены. Поэтому мы просим депутатов подключиться к этой проблеме. Уверены, что диалог и совместные решения позволят сделать жизнь архангелогородцев более комфортной.