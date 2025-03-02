Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"ЭкоИнтегратор" объяснил депутатам, почему у него не получается

Вчера в ходе очередной сессии Архангельской городской Думы депутаты заслушили специально приглашенного представителя «ЭкоИнтегратора»… уж слишком много претензий у населения к его работе.

Прогнозируемо, регоператор объяснил, почему есть сложности с вывозом мусора с островных территорий – мешает погода. Но как все устаканится, то, как только, так сразу. И, конечно, недобросовестные абоненты… денег у компании хронически не хватает

Отдельно Евгений Шидловский обратится к городским депутатам с просьбой оказать содействие в наведении порядка с содержанием контейнерных площадок. Часть из них в областной столице не убирается. Они не закреплены за какой-либо управляющей компанией или ТСЖ просто потому, что в городском реестре официально этих мест накопления ТКО не существует. И таких неучтенных площадок у жилфонда сейчас 1037, еще 2138 — у юридических лиц.

Цитата:

— Регоператор ведет свой реестр — в нем информация проверяется и обновляется ежедневно. Мы направляем информацию в администрацию, но пока изменения не внесены. Поэтому мы просим депутатов подключиться к этой проблеме. Уверены, что диалог и совместные решения позволят сделать жизнь архангелогородцев более комфортной.

 

20 март 11:43 | : Политика / Экономика / Скандалы

Главные новости


Ни войны , ни мира, а армию распустить (украинскую)
Ломоносовы просто одолели. В чём правда Валентины Матвиенко

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2025 (291)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)



Деньги


все материалы
«    Март 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20