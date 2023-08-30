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В Северодвинске продолжается установка новых контейнеров под вторсырье

Новую партию баков регоператор «ЭкоИнтегратор» привез сегодня.

200 контейнеров для раздельного сбора отходов закупил региональный оператор для установки в 2023 году в городе корабелов, 96 из них уже в использовании. В июле "ЭкоИнтегратор" установил 42 контейнера, в этом месяце – еще 54. По статистике Архангельского мусоросортировочного комплекса именно этот город является лидером в регионе по домашней сортировке.

"Мы получаем много откликов и запросов от северодвинцев – люди готовы сортировать отходы и хотят видеть соответствующую инфраструктуру в своем дворе. Все обращения мы обрабатываем совместно с Администрацией города и управляющими компаниями. От них необходимо определение и согласование места размещения и дооборудование контейнерных площадок – их расширение, установка скатов. В Северодвинске по этому вопросу заметна совместная работа муниципалитета и инициативных жителей", - отметил врио генерального директора регоператора "ЭкоИнтегратор" Евгений Шидловский. 

Если в вашем дворе еще нет емкости для РНО – обратитесь в управляющую компанию. После формирования нового списка адресов Администрацией Северодвинска регоператор доустановит контейнеры. 

Напомним, синие баки предназначены для бумаги, картона, пластика, металла и стекла. По графику они вывозятся дважды в неделю.

 

30 август 11:03 | : Экономика

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