Призвать "ЭкоИнтегратор" к ответу. Депутаты Архангельска готовятся к сессии

В городской Думе состоялось заседание профильных комиссий, возглавляемое Сергеем Чанчиковым, председателем комиссии по вопросам бюджета, финансов и налогов. В ходе заседания депутаты обсудили шестнадцать вопросов, выносимых на предстоящую сессию.

Главным из них станет увеличение расходной части городского бюджета более чем на 725 миллионов рублей. Как отметил Даниил Шапошников, заместитель Главы города по вопросам экономического развития и финансам, такие финансовые средства стали возможны благодаря системной работе городских властей по собираемости налогов, а также благодаря экономии, накопленной на первое января этого года.

Основные направления, на которые будут направлены эти средства, включают ремонт дорог, благоустройство, компенсацию транспортных расходов на общественные водные и автобусные виды транспорта, капитальный ремонт учреждений социальной сферы, уличных детских площадок и модернизацию материально-технической базы спортивных и культурных учреждений.

По предложениям администраций округов будут выделены средства на установку систем видеонаблюдения на памятниках и обелисках, а также на их текущий ремонт.

На развитие социальной сферы планируется направить около 60 миллионов рублей. Эти средства будут использованы для увеличения финансирования бесплатного горячего питания в школах, бесплатной перевозки детей к средней школе №77, а также для капитального ремонта и благоустройства ряда дошкольных учреждений.

Отдельным пунктом обсуждения стало выделение 3 миллионов рублей на разработку укрупненной проектно-сметной документации для капитального ремонта пяти архангельских школ (№№ 30, 49, 34, 27, 2). Эти школы должны стать участниками федеральной программы «Модернизация школьных систем образования в Архангельской области» в рамках государственной программы «Развитие образования».

Также будут выделены дополнительные средства на капитальные работы в Ломоносовском ДК и развитие материально-технической базы спортивной школы №1.

Более 60 миллионов рублей планируется направить на благоустройство общественных территорий и приобретение дополнительной коммунальной техники для муниципальных учреждений города. Кроме того, предусмотрены средства на компенсацию возмещения собственникам за изъятые жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными, и снос таких домов в этом году в городе.

В ходе обсуждения депутаты предложили провести отдельное расширенное заседание по деятельности транспортной компании «Рико» на территории Архангельска в связи с многочисленными жалобами жителей на качество предоставляемых услуг.

На сессии предстоит заслушать ряд докладов по выполнению инвестиционной и производственной программы ПАО «Россети Северо-Запад», а также о деятельности ООО «ЭкоИнтегратор» на территории города в части обращения с ТКО.

Кроме этого, народные избранники заслушают отчет об организации ремонта, содержания и уборки улично-дорожной сети (в том числе дорог третьей категории, дворовых и внутриквартальных проездов), тротуаров Архангельска за 2024 год, утвердят отчет Прогнозного плана приватизации за 2024 год и внесут поправки в план текущего года.

Также депутаты рассмотрят вопрос о даче согласия МУП «Водоочистка» на совершение крупных сделок с целью выполнения инвестиционной программы предприятия и внесут изменения в ряд Положений профильных департаментов Администрации города.

На предстоящей сессии народные избранники внесут изменения в городские положения, чтобы улучшить меры социальной поддержки для участников Великой Отечественной войны, в соответствии с предложением Президента страны Владимира Путина.

«Такая инициатива нашего Президента рассматривается во всех субъектах страны, предлагается присвоить звание Почетных граждан всем ныне живущим участникам Великой Отечественной войны. Это позволит нам еще раз поблагодарить поколение победителей и отдать дань признательности их мужеству и самоотверженности.

В нашем городе сейчас проживает 17 участников войны, и мы желаем им крепкого здоровья. Таким решением мы увеличим меры социальной поддержки. Приведу пример: в Нарьян-Маре уже приняли такое решение, и я прошу вас поддержать эту инициативу на сессии», — отметил председатель городской Думы Иван Воронцов.

Напоминаем, что пятнадцатая сессия Архангельской городской Думы состоится 19 марта в 10:00 по адресу: город Архангельск, проспект Троицкий, дом 60.

Прямая трансляция сессии городской Думы будет доступна с 10:00 до окончания сессии в группе городской Думы в социальной сети ВКонтакте. Чтобы посмотреть трансляцию, необходимо войти в группу, подписавшись на неё.



