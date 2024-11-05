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Депутаты АрхГорДумы настроились на результативную сессию

В преддверии 12-й сессии Архангельской городской Думы 28-го созыва под председательством депутата Сергея Чанчикова состоялось общее заседание профильных комиссий. В ходе этого мероприятия депутаты обсудили все вопросы, которые будут вынесены на сессию на следующей неделе.

 Бюджет на 2025 год:

 Одним из ключевых вопросов, который предстоит обсудить, является принятие в первом чтении городского бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Согласно прогнозам, доходы на 2025 год составят 15,6 млрд рублей, а расходы — 16,4 млрд рублей. При этом около 60% расходов будет направлено на социальную сферу.

 Основные факторы, влияющие на рост расходной части: увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ), рост затрат на коммунальные платежи, а также необходимость строительства коммунальной сети для обеспечения функционирования нового здания школы на 860 мест в округе Майская горка.

 В бюджете на следующий год сохраняется инвестиционная составляющая. Среди наиболее значимых проектов — продолжение строительства новой дороги по улице Карпогорской и реконструкция площади профсоюзов.

 Дефицит бюджета на 2025 год составит 845 млн рублей, что соответствует 10% от собственных доходов Архангельска.

 Накануне народные избранники провели совещание по рассмотрению городского бюджета в «нулевом» чтении, где смогли задать свои вопросы. Более подробную информацию о мероприятии можно найти по ссылке https://vk.cc/cFpT96.

 Напомним, что 4 декабря депутаты примут решение о принятии будущего городского бюджета в первом чтении. На следующей сессии, 19 декабря, народные избранники рассмотрят городской бюджет во втором, окончательном, чтении.

 Изменения в текущем городском бюджете:

 Также на заседании были рассмотрены изменения в текущий городской бюджет. Сэкономленные средства за счет экономии по процентным ставкам в размере 44,5 млн рублей будут направлены на капитальный ремонт и устранение предписаний, включая замечания городской прокуратуры по антитеррористической защищенности объектов учреждений образования Архангельска.

 Готовность к осенне-зимнему сезону:

 Кроме того, на предстоящей сессии народные избранники планируют заслушать доклад Михаила Иванова, заместителя Главы города по городскому хозяйству, о готовности объектов ТЭК и ЖКХ к работе в предстоящий осенне-зимний сезон.

 Вопросы муниципального имущества:

 Традиционно на сессиях депутаты рассматривают вопросы, связанные с муниципальным имуществом. На предстоящей сессии будут рассмотрены изменения в текущий прогнозный план приватизации, в Положение о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, принадлежащим на праве собственности городскому округу «Город Архангельск», а также об утверждении порядка определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

 Также на сессии планируется вопрос об установлении границ территории ТОС «Соседи».

 Дата и место проведения сессии:

 12-я сессия Архангельской городской Думы состоится 4 декабря, в среду, в 10:00 по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 60.

 Онлайн-трансляция сессии будет проходить в день сессии в группе городской Думы в социальной сети «ВКонтакте». Для просмотра необходимо войти в группу и стать подписчиком.


29 ноябрь 11:15 | : Политика

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