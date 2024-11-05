Депутаты АрхГорДумы настроились на результативную сессию

В преддверии 12-й сессии Архангельской городской Думы 28-го созыва под председательством депутата Сергея Чанчикова состоялось общее заседание профильных комиссий. В ходе этого мероприятия депутаты обсудили все вопросы, которые будут вынесены на сессию на следующей неделе.



Бюджет на 2025 год:



Одним из ключевых вопросов, который предстоит обсудить, является принятие в первом чтении городского бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Согласно прогнозам, доходы на 2025 год составят 15,6 млрд рублей, а расходы — 16,4 млрд рублей. При этом около 60% расходов будет направлено на социальную сферу.



Основные факторы, влияющие на рост расходной части: увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ), рост затрат на коммунальные платежи, а также необходимость строительства коммунальной сети для обеспечения функционирования нового здания школы на 860 мест в округе Майская горка.



В бюджете на следующий год сохраняется инвестиционная составляющая. Среди наиболее значимых проектов — продолжение строительства новой дороги по улице Карпогорской и реконструкция площади профсоюзов.



Дефицит бюджета на 2025 год составит 845 млн рублей, что соответствует 10% от собственных доходов Архангельска.



Накануне народные избранники провели совещание по рассмотрению городского бюджета в «нулевом» чтении, где смогли задать свои вопросы. Более подробную информацию о мероприятии можно найти по ссылке https://vk.cc/cFpT96.



Напомним, что 4 декабря депутаты примут решение о принятии будущего городского бюджета в первом чтении. На следующей сессии, 19 декабря, народные избранники рассмотрят городской бюджет во втором, окончательном, чтении.



Изменения в текущем городском бюджете:



Также на заседании были рассмотрены изменения в текущий городской бюджет. Сэкономленные средства за счет экономии по процентным ставкам в размере 44,5 млн рублей будут направлены на капитальный ремонт и устранение предписаний, включая замечания городской прокуратуры по антитеррористической защищенности объектов учреждений образования Архангельска.



Готовность к осенне-зимнему сезону:



Кроме того, на предстоящей сессии народные избранники планируют заслушать доклад Михаила Иванова, заместителя Главы города по городскому хозяйству, о готовности объектов ТЭК и ЖКХ к работе в предстоящий осенне-зимний сезон.



Вопросы муниципального имущества:



Традиционно на сессиях депутаты рассматривают вопросы, связанные с муниципальным имуществом. На предстоящей сессии будут рассмотрены изменения в текущий прогнозный план приватизации, в Положение о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, принадлежащим на праве собственности городскому округу «Город Архангельск», а также об утверждении порядка определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.



Также на сессии планируется вопрос об установлении границ территории ТОС «Соседи».



Дата и место проведения сессии:



12-я сессия Архангельской городской Думы состоится 4 декабря, в среду, в 10:00 по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 60.



Онлайн-трансляция сессии будет проходить в день сессии в группе городской Думы в социальной сети «ВКонтакте». Для просмотра необходимо войти в группу и стать подписчиком.



