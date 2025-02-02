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Депутат Александр Фролов решал проблемы избирателей своего округа

В Штабе общественной поддержки «Единой России» состоялся прием граждан. На актуальные вопросы жителей Ломоносовского округа Архангельска ответил депутат облсобрания Александр Фролов.

 Главная проблема у жильцов дома №33 на пр. Новгородский – состояние проезда вдоль здания. С проезжей части проспекта сюда стекает вода – летом образуется большая лужа, зимой – сплошной каток, к подъездам не подойти. Несколько лет назад по инициативе Александра Фролова за счет привлеченных внебюджетных средств здесь была сделана деревянная мостовая, но сейчас она приходит в негодность.

 - Нашему дому 37 лет, и все эти годы проблема не решалась кардинально. Очень надеемся, что с вашей помощью проезд отремонтируют, - обратилась к депутату член правления ТСЖ дома №33 на пр. Новгородский Ольга Сергеева.

 Объект уже включен в предварительный перечень ремонтов внутридворовых и межквартальных проездов, который в этом году выполнят за счет муниципального бюджета. Ситуация находится на контроле у депутатов городской Думы от Ломоносовского округа.

 - Но помимо ремонта дорожного покрытия необходимо сделать и отведение поверхностных вод. Здесь нужен нормальный работоспособный дренаж. У меня в ближайшее время состоятся встречи в администрации Архангельска. Будем решать этот вопрос с городскими властями, - отметил Александр Фролов.

 Еще один объект требующий ремонта – проезд и тротуар вдоль дома на ул. Смольный Буян, 18 к.1 к дому на ул. Павла Усова, 9 к. 3. Он необходим не только для жителей, но и имеет важное социальное значение как удобная дорога к школе №36.

 - Организация, осуществляющая на расположенном рядом участке строительство - ООО «Прайм-инвест» тяжелой техникой разбила всю дорогу. Сейчас ездить здесь опасно – машины выносит на тротуар, - говорит председатель ТСЖ дома №18 к. 1 на ул. Смольный Буян Татьяна Янучковская.

 - Я знаю эту проблему, мы с вами и жителями дома встречались на месте. Но как вы помните представитель застройщика с этой встречи ретировался. Сейчас дорога включена в городскую программу ремонта внутридворовых и межквартальных проездов. Будем контролировать, чтобы объект остался в перечне, и был обязательно сделан, - подчеркнул Александр Фролов.

 Жительница округа Майская горка Ирина Хайрулина поблагодарила Александра Фролова за поздравление с юбилеем.

 - Было очень неожиданно и приятно получить открытку с теплыми словами и пожеланиями, - сказала Ирина Марковна. А вопрос, с которым она пришла, касается перспектив газификации Архангельска. Ее мама проживает в Соломбале, в частном доме. 

 - Сейчас процесс подключения индивидуальных домов активизировался, строятся разводящие газопроводы. Мы запросим информацию о планах по Соломбальскому округу и обязательно вам сообщим, - ответил депутат.

Незапланированным был приход на прием представителей управления по вопросам семьи, опеки и попечительства по Ломоносовскому округу. Начальник управления Ирина Генералова вручила Александру Фролову благодарность за помощь в организации новогодних праздников и предоставление подарков для детей семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 

 

25 февраль 12:18 | : Политика

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