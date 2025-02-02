В Архангельске под патронатом "Единой России" прошел Арктический забег

В Архангельске при поддержке «Единой России» прошел большой спортивный праздник - состоялся второй Арктический забег «По следам кудесника».

Впервые массовый забег состоялся год назад, а маршрут забега получил название «По следам кудесника», потому как основан на дистанциях, связывающих скульптуры новых для городской мифологии персонажей — кудесников. Проект по установке этих скульптур на главной городской набережной стартовал в 2022 году.

В этом году организаторы предложили участникам четыре дистанции по уровням сложности: двадцать один километр - «Айсберг», десять километров - «Льдина», пять километров - «Сугроб». А для семей с детьми была организована дистанция «Снежинка», которая составила всего один километр.

По словам заместителя губернатора, председателя регионального совета сторонников «Единой России» Сергея Пивкова, Арктический забег становится одним из брендов Архангельской области.

- Наша цель — мотивировать молодежь заниматься спортом, воспитывать любовь к родному краю. Зимний полумарафон в высоких широтах - это уникальное событие для России, и он, как мы видим становится традиционным не только как спортивное событие, но и как общегородской праздник, - отметил Сергей Пивков, напомнив, что инициатором Арктического забега при поддержке губернатора Архангельской области, секретаря реготделения «Единой России» Александра Цыбульского выступает региональное сообщество президентской платформы «Россия — страна возможностей».

К слову, зам губернатора и сам вышел на старт – прошел дистанцию вместе с горожанами и гостями Архангельска. Присоединился к легкоатлетам и начальник управления по физической культуре и спорту городской администрации Артем Фомин.

Так, в рамках уже второго забега «По следам кудесников» для горожан и гостей Архангельска организовали арктическую фотозону. А для тех, кто не решился на забег, но очень хотел увидеть маленьких хранителей, организовали пешие экскурсии «Тропой кудесников». В качестве разминки перед забегами известные архангельские легкоатлеты провели зарядку, а для самых маленьких организовали флешмоб «Арктический солнцеворот». Сопроывождала массовый спортивный праздник и отличная спортивно-музыкальная программа. Одним из ее участников, к слову, стал коллектив народного творчества цирк «Весар».

Участие во втором Арктическом забеге приняли известные деятели культуры, спортсмены, топ-менеджеры крупных предприятий, участники проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» из разных регионов страны, активисты волонтерского центра партии «Единая Россия». Для забега каждый участник получил набор, состоящий из рюкзака, фонарика. А финалисты - эксклюзивную медаль с изображением «Хранителей Севера», которая символизирует преданность и стойкость, присущие настоящим северным героям.

Всей своей большой семьей вышли на старт супруги Сергей Кириллов и Наталия Голубцова. Глава семьи рассказал, что бегут все кроме бабушки, даже самый младший трехлетний член семьи вышел на старт со старшими братьями и сестрами.

Как отметил Сергей Кириллов, их многодетная семья – очень спортивная.

- Мы все катаемся на коньках, ходим на лыжах. Саша играет в футбол, Яша - борьбой, Соня занимается в спортивном клубе, а Нонна – скалолазанием. Мы сегодня бежим в этом забеге впервые и скорее для удовольствия, а вот старшие ребята хотят попробовать силы и побегут на результат, - рассказал глава семьи.

Многодетные супруги считают, что подобные мероприятия - это не просто интересное и веселое времяпрепровождение для всей семьи, но еще и полезное для здоровья.

- Здесь много прекрасных людей, отличная развлекательная программа. Призываю всех заниматься спортом. Ведь здоровая нация – это здоровая страна! – резюмировал Сергей.

Среди участников забега «По следам кудесников» - известная бегунья, марафонец Елена Несмелова, известная в беговых кругах как Смелена. Она уже пробежала более чем в 150 городах страны и является амбассадором крупных спортивных марафонов. Елена рассказала, что впервые в Архангельске и удивлена, что северный город встретил прекрасной комфортной погодой.

- Очень хотела побывать в Архангельске и принять участие в забеге и вот я здесь. Архангельск – новая локация на моей карте. Мне очень нравится организованное мероприятие – массово, весело, погода изумительная, - рассказала Елена.

Бегунья поделилась, что еще до забега познакомилась с кудесниками, сфотографировала на память.

- Очень понравилась эта ваша идея с хранителями Севера. Они милые! Я действительно рада, что смогла приехать, меня очень тепло здесь приняли и оказалось, что у меня здесь много друзей – беговое сообщество активно в разных городах России. Искренне желаю северянам крепкого здоровья. Радуйтесь жизни и верьте в лучшее и легких вам ног! – пожелала Елена Несмелова.

Еще один участник забега – участник специальной военной операции, член регионального совета сторонников «Единой России», сотрудник отряда спецназначения «Ратник», Владимир Кипаев. Он считает, что такие мероприятия важны в том числе и для военнослужащих – ветеранов СВО.

- Массовый спорт - лучшая реабилитация и социальная адаптация для участников боевых действий и СВО. Я рад, что легкоатлетическое сообщество Архангельска сотрудничает с ветеранами спецпоперации и уже сегодня идет подготовка к проведению традиционного марафона «Гандвик», в котором ребята также примут участие. В том числе парни, получившие инвалидность в ходе боевых действий, - поделился Владимир Кипаев.