Оторвемся, братья и сестры! Архангельск в день юбилея

Администрация Архангельска обнародовала список культурно-массовых мероприятий на День города (30 июня):

АГКЦ

— 29 июня в 11:00 (сквер им. В.П. Резицкого) — семейная развлекательно-игровая программа, посвящённая 440-летию Архангельска. Акция «У нас на районе!», посвящённая Дню молодёжи.

Поморская АРТель

— 30 июня в 11:50 — костюмированный ритуал «Поморское время — полдень».

— 30 июня в 12:10 — День города.

Культурный центр «Северный»

— 30 июня 12:00 — игровая программа для всей семьи «День семейного отдыха».

Культурный центр «Соломбала-Арт»

— 30 июня с 12:00 на площади Мира состоится VII общегородской танцевальный флешмоб «Танцуй, Архангельск!», посвященный 440-летию Архангельска.

— 30 июня в 18:00 — вечер отдыха «Для тех, кто не считает годы».

Культурный центр «Маймакса»

— 30 июня в 12:00 — интерактивная площадка «Архангельск корабельный» в рамках празднования Дня города (ул. Набережная Северной Двины в районе ул. Карла Маркса.

Ломоносовский Дворец культуры

— 30 июня 12:00 — «Сабантуй», татаро-башкирский праздник. Выступление группы «Мираж».

И еще две хорошие новости:

- погода в этот день обещает быть не дождливой с приемлемыми +20;

- продажа алкоголя производится без надуманных ограничений.

(фото с https://laminarts.ru)