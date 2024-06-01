Оторвемся, братья и сестры! Архангельск в день юбилея

Администрация Архангельска обнародовала список культурно-массовых мероприятий на День города (30 июня):
АГКЦ
— 29 июня в 11:00 (сквер им. В.П. Резицкого) — семейная развлекательно-игровая программа, посвящённая 440-летию Архангельска. Акция «У нас на районе!», посвящённая Дню молодёжи.
Поморская АРТель
— 30 июня в 11:50 — костюмированный ритуал «Поморское время — полдень».
— 30 июня в 12:10 — День города.
Культурный центр «Северный»
— 30 июня 12:00 — игровая программа для всей семьи «День семейного отдыха».
Культурный центр «Соломбала-Арт»
— 30 июня с 12:00 на площади Мира состоится VII общегородской танцевальный флешмоб «Танцуй, Архангельск!», посвященный 440-летию Архангельска.
— 30 июня в 18:00 — вечер отдыха «Для тех, кто не считает годы».
Культурный центр «Маймакса»
— 30 июня в 12:00 — интерактивная площадка «Архангельск корабельный» в рамках празднования Дня города (ул. Набережная Северной Двины в районе ул. Карла Маркса.
Ломоносовский Дворец культуры
— 30 июня 12:00 — «Сабантуй», татаро-башкирский праздник. Выступление группы «Мираж».
И еще две хорошие новости:
- погода в этот день обещает быть не дождливой с приемлемыми +20;
- продажа алкоголя производится без надуманных ограничений.
(фото с https://laminarts.ru)