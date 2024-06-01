Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Оторвемся, братья и сестры! Архангельск в день юбилея

Администрация Архангельска обнародовала список культурно-массовых мероприятий на День города (30 июня): 

АГКЦ

— 29 июня в 11:00 (сквер им. В.П. Резицкого) — семейная развлекательно-игровая программа, посвящённая 440-летию Архангельска. Акция «У нас на районе!», посвящённая Дню молодёжи.

Поморская АРТель

— 30 июня в 11:50 — костюмированный ритуал «Поморское время — полдень».

— 30 июня в 12:10 — День города.

Культурный центр «Северный»

— 30 июня 12:00 — игровая программа для всей семьи «День семейного отдыха».

Культурный центр «Соломбала-Арт»

— 30 июня с 12:00 на площади Мира состоится VII общегородской танцевальный флешмоб «Танцуй, Архангельск!», посвященный 440-летию Архангельска.

— 30 июня в 18:00 — вечер отдыха «Для тех, кто не считает годы».

Культурный центр «Маймакса»

— 30 июня в 12:00 — интерактивная площадка «Архангельск корабельный» в рамках празднования Дня города (ул. Набережная Северной Двины в районе ул. Карла Маркса.

Ломоносовский Дворец культуры

— 30 июня 12:00 — «Сабантуй», татаро-башкирский праздник. Выступление группы «Мираж».

И еще две хорошие новости:

- погода в этот день обещает быть не дождливой с приемлемыми +20;

- продажа алкоголя производится без надуманных ограничений.

(фото с https://laminarts.ru 

26 июнь 13:02 | : Горячая тема / Культура

Главные новости


Архангельск. В «Stare Mesto» все стабильно
Смерть почтальона. Из недавнего прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2024 (305)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20