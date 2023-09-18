Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Иван Новиков может стать новым сенатором от Архангельской области

Решение рекомендовать Ивана Новикова в Совет Федерации принято сегодня на Президиуме регионального политсовета «Единой России». На этом посту он сменит сенатора Виктора Новожилова.

Также в ходе заседания принято решение рекомендовать Ивана Воронцова в спикеры Архангельской городской Думы.

В свою очередь партия хочет оставить Екатерину Прокофьеву на позиции председателя Архангельского областного Собрания депутатов. В ее замах появится новый человек – Александр Король из НАО. Игорь Чесноков остается в прежней должности

18 сентябрь 15:42 | : Политика

Главные новости


«Дыхание» через раз. Наш кинематографический ответ ковиду
Архангельская область: выборы как выборы

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2023 (193)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)
Июнь 2023 (356)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)


Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20