Иван Новиков может стать новым сенатором от Архангельской области

Решение рекомендовать Ивана Новикова в Совет Федерации принято сегодня на Президиуме регионального политсовета «Единой России». На этом посту он сменит сенатора Виктора Новожилова.

Также в ходе заседания принято решение рекомендовать Ивана Воронцова в спикеры Архангельской городской Думы.

В свою очередь партия хочет оставить Екатерину Прокофьеву на позиции председателя Архангельского областного Собрания депутатов. В ее замах появится новый человек – Александр Король из НАО. Игорь Чесноков остается в прежней должности