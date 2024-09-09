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Архангельск. В ряды "Единой России" приняты 10 человек

В партию были приняты директор спортшколы, летчик, волонтер, предпринимательница...

Активные партийцы Архангельска собрались на заседания совета сторонников и политсовета Архангельского местного отделения партии «Единая Россия» под председательством секретаря местного отделения Ивана Воронцова.

Участники заседания подвели итоги избирательной кампании в Архангельскую городскую Думу и поздравили с избранием депутата фракции «Единая Россия» Алексея Белькова.

Совет сторонников под председательством Сергея Сорокина рекомендовал для вступления в «Единую Россию» студентов, общественников, представителей госучреждений и активных жителей города.

В ряды партии вступили 10 человек. Среди них директор спортшколы №1 Алексей Потолов, командир воздушного судна «Smartavia» Сергей Чебыкин, руководитель собственной аромамастерской, волонтёр Ксения Мильченко.

Для местного отделения партии большая гордость, что подобные люди сознательно вступают в партийные ряды и уже принимают активное участие в жизни города. Их приверженность общественным делам и стремление к изменениям вдохновляет и подает пример другим.

По традиции торжественно вручили партийные билеты. Их на этот раз получили Дмитрий Францев, Ирина Кирияк, Ольга Шульская, Денис Цыбульский.

Партийцы приняли решение принять участие в мероприятиях ко Дню пожилого человека и Дню учителя. С 30 сентября по 7 октября в местном отделении «Единой России» пройдёт Неделя сторонников — мероприятия будут нацелены на увеличение числа членов и сторонников партии.

27 сентябрь 17:14 | : Политика

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