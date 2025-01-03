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Архангельская область осталась без Некрасова

В смысле, без сенатора.

Александр Некрасов, известный как строительный магнат родом из Северодвинска, досрочно сложил свои полномочия члена Совета Федерации от Архангельской области.

Вопрос об его отставке рассмотрят уже сегодня, на заседании 29 января.

Напомним, сенатором Некрасов стал осенью 2020 года по представлению губернатора региона. Секрет Полишинеля – это был политический размен с коммунистами за их неучастие в губернаторских выборах.

На посту сенатора Некрасов за четыре с лишним года проявил себя… от слова никак. При этом держал на голодном пайке местное отделение КПРФ и был постоянным объектом критики со стороны СМИ и рядовых членов партии. Как северодвинские предприниматели становятся коммунистами, и насколько они остаются преданными принципам социального равенства, читайте здесь.

В связи с вышесказанным, наблюдатели от редакции полагают, что сложение сенаторских полномочий Некрасовым было добровольно-принудительным – в преддверии осенних выборов главы региона исполнительная власть избавилась от ненужного и даже вредного балласта.

По сведениям редакции, сейчас идет интенсивный поиск замены. Напомним, еще один представитель Поморья в СовФеде – молодой и перспективный Иван Новиков.

29 январь 08:17 | : Политика / Скандалы

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