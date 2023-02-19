Архангельские единороссы взяли строительство соцобъектов на депутатский контроль

Игорь Чесноков и Ольга Виткова оценили объекты строительства и ремонта Верхнетоемского и Вилегодского округов.

Заместитель председателя областного Собрания Игорь Чесноков и председатель комитета по культурной политике, образованию и науке Ольга Виткова с рабочей поездкой посетили Верхнетоемский и Вилегодский муниципальные округа.

«Приближается лето – период активных ремонтных и строительных работ. Поэтому совместно с главами муниципальных образований посещаем объекты строительства и капитального ремонта, финансирование которых идёт в рамках областного бюджета. Благо, таких объектов на территории округов немало», – говорит Игорь Чесноков.

Одним из пунктов поездки стала Нижнетоемская средняя школа. Образовательное учреждение попало в президентскую программу капитального ремонта школ и в народную программу «Единой России», и сейчас на объекте работают строители, график производства работ соблюдается.

В поселке Двинской вместе руководством муниципалитета вице-спикер обсудил строительство автодороги по улице Сважской. В настоящее время от улицы есть только название, хотя на ней и стоят дома и различные постройки. А чтобы привести её в надлежащий вид, необходимо провести большую работу.

Как пояснил глава Верхнетоемского округа Сергей Гуцало, проблема с отсутствием проезда образовалась давно, когда людям предлагали участки под строительство без инфраструктуры. Часть денежных средства для возведения дороги уже заложены в бюджете, но ремонт разделят на этапы. При этом на участке очень много самостроя: гаражи, бани, сараи стоят непосредственно в оси планируемой дороги. Поэтому предстоит провести демонтаж строений. Строительство автодороги начнется уже в этом году. Это еще один пункт народной программы партии.