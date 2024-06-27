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В Донецк доставлено медицинское оборудование из Поморья

Гуманитарная миссия Губернаторского центра Архангельской области «Вместе мы сильнее» в районе Донецка передала гуманитарные грузы и медицинское оборудование в военные госпиталя и медицинские подразделения воинских частей, выполняющих боевые задачи на передовой. 

 Постельное белье, средства гигиены, одежда, предметы первой необходимости, средства реабилитации. Медицинские грузы для военных госпиталей Донецка были собраны в Архангельске и регионе Комитетом семей защитников Отечества. Доставку здесь, в столице Донецкой народной республики очень ждали.

 - Для раненных ребят в госпиталя доставили постельное белье, одежду – все самое необходимое, что им сейчас надо. Мы искренне благодарны всей России, Архангельску. Спасибо, что не забываете пацанов и всех нас, - поделился волонтер фонда «Быть добру» Даниил Касенков.

 Благодаря ультразвуковой диагностической системе, переданной министерством здравоохранения Архангельской области, повысится качество оказания медицинской помощи непосредственно на передовой. Современный аппарат будут использовать в одном из медсанбатов, что позволит оперативно ставить диагнозы при различных ранениях.

 - На передовой эвакуационные группы забирают раненных, доставляют к медикам их полка. После оказания первичной помощи, медики уже доставляют их к нам. И дальше мы сортируем – либо дальше отправляем либо у себя оставляем на долечивание. Наличте современного аппарата УЗИ очень важно. Это поможет нам оказывать более качественную медицинскую помощь бойцам. Быстрее возвращать их в строй, и главное – возвращать здоровыми, - рассказал начальник госпитального отделения медицинского батальона 20-й мотострелковой дивизии с позывным «Питер».

 Переданный военным медикам утром, уже к вечеру аппарат ультразвуковой диагностики был доставлен в передовой военный госпиталь и использован по назначению. 

 

15 август 11:30 | : Политика

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