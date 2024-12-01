Депутаты Архангельска дали ТГК-2 взбучку за низкую температуру в квартирах

Депутаты Архангельской городской Думы провели анализ выявленных проблем на объектах ТЭК и ЖКХ города в ходе подготовки отопительного сезона.



В городской Думе состоялось заседание комиссии по вопросам городского хозяйства и экологии под председательством депутата Михаила Иванова. Основной целью мероприятия было проанализировать проблемы, выявленные в ходе подготовки города к текущему отопительному сезону, и разработать пути их решения.



Михаил Иванов отметил, что на последней сессии городской Думы у депутатов возникло множество вопросов по докладу заместителя Главы города по городскому хозяйству о подготовке к зиме. «Сегодняшнее заседание посвящено разбору всех высказанных претензий, а также выяснению причин, по которым город получил паспорт готовности, в то время как жители в различных частях города сталкиваются с холодом в своих квартирах», — так сформулировал задачу встречи Михаил Сергеевич.



В мероприятии приняли участие городские депутаты, сотрудники администрации, представители городской прокуратуры, региональной жилищной инспекции и теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также руководители управляющих компаний Архангельска.

Первым на обсуждение был вынесен вопрос о том, как управляющие компании информируются в случае аварий на теплосетях, когда необходимо отключить многоквартирные дома для устранения дефектов. Представители управляющих компаний заверили, что ТГК-2 предупреждает их о плановых работах заранее, под роспись, путём передачи телефонограмм. Обычно это происходит накануне, до 14 часов. После окончания работ все УК и потребители получают стопроцентное оповещение.



Было отмечено, что теплоснабжение города осуществляется от 46 локальных источников, основным из которых является Архангельская ТЭЦ. Общая протяженность тепловых сетей составляет 354,8 км, из них 244 км принадлежат ПАО «ТГК-2». Всего на территории города функционирует 11 теплоснабжающих и теплосетевых организаций.



Городской депутат Максим Хохулин обратил внимание на проблему износа тепловых сетей в городе, а также на ситуацию с подключением домов на Авиационной. По словам заместителя главы города Михаила Иванова, с нового отопительного сезона данный микрорайон будет подключен к новой газовой котельной, что позволит избежать проблем с отоплением.



Также по его словам, одной из основных проблем в сфере теплоснабжения Архангельска является высокий уровень износа тепловых сетей, который на сегодняшний день достигает более 75 процентов. «При этом скорость износа превышает темпы замены сетей. За последние годы прирост сетей, срок службы которых истёк, составил 9 км (нормативный срок службы составляет 25 лет)», — сообщил Михаил Викторович.

Депутат Александр Назаренко поинтересовался количеством аварий на теплосетях и планируемым объёмом средств, которые ТГК-2 планирует направить на инвестиционную программу в Архангельске.



Станислав Ерехинский, и. о. директора «АГТС» (ТГК-2), доложил, что с начала отопительного сезона 2024–2025 годов по настоящее время было выявлено более 600 дефектов на тепловых сетях от Архангельской ТЭЦ (ТГК-2 — 417 шт., ООО АГТС — более 200 шт.). «Дефекты, влияющие на качество и надёжность теплоснабжения, устраняются в течение 24 часов. Незначительные дефекты ликвидируются в течение 4–5 дней с момента обнаружения», — услышали депутаты.



Как сообщил заместитель главы города Михаил Иванов, на подготовку к текущему отопительному сезону было затрачено более 2,1 миллиарда рублей. В рамках инвестиционной и производственной программы ПАО «ТГК-2» были проведены работы на общую сумму 316,9 миллиона рублей. В следующем году ТГК-2 планирует почти двукратное увеличение финансовых средств на эти цели.



«До нас доведена информация о том, что в 2026 году ТГК-2 запланировала потратить порядка 2 миллиардов рублей на аналогичные работы в Архангельске. Мы надеемся, что темпы обновления теплосетей будут только возрастать», — добавил Михаил Викторович.

«Также в 2025 году инвестиционной программой ТГК-2 предусмотрено мероприятие по реконструкции участка теплотрассы по проспекту Обводный канал между улицами Логинова и Садовая, на котором в прошлом и текущем отопительном периоде происходили частые аварийные ситуации. После проведения данных работ, я надеюсь, что больше копать Обводный канал нам не придется», — рассказал Станислав Ерехинский.



Депутат Александр Назаренко предложил, чтобы средства, собираемые ТГК-2 в Архангельской области, оставались в регионе, а не складывались в общий котёл (предприятие присутствует ещё в четырёх регионах, помимо Поморья) и лишь затем распределялись.



На совещании было отмечено, что для устойчивого снижения уровня износа тепловых сетей необходимо увеличить объемы их перекладки до 10–15 километров в год. Однако в настоящее время в действующих тарифных решениях и инвестиционных программах не предусмотрены средства для таких масштабных работ. Модернизация всех объектов коммунальной инфраструктуры только за счёт внебюджетных источников практически невозможна.



«Хочу выразить огромную благодарность новым собственникам теплосетей в Северном округе. Ситуация кардинально изменилась после того, как теплосети перешли к добросовестной компании. За последние два года новый собственник вложил более 100 миллионов рублей», — отметил председатель городской Думы Иван Воронцов.



Депутат Максим Хохулин спросил, как осуществляется перерасчёт в случаях, когда граждане остаются без тепла на несколько недель.

— 95% потребителей в своих домах имеют приборы учёта потребления тепловой энергии. Как правило, их нет только в деревянном жилфонде. Если мы понимаем, что горячая вода или отопление отсутствовали по нашей вине, то производится перерасчёт на период их отсутствия, — пояснил Станислав Ерехинский.



Также известно, что в настоящее время идёт проектирование четвёртого вывода с ТЭЦ. Это связано с большим количеством домов, которые планируется построить в Архангельске в ближайшие годы по программе «Комплексное развитие территорий». ТГК-2 уже заключила контракт на проектирование на сумму 50 миллионов рублей.



В ходе встречи городские депутаты также обсудили актуальные вопросы, касающиеся работы управляющих компаний.



Заместитель председателя городской Думы Владимир Хотеновский обратил внимание на большое количество жалоб, поступающих от граждан в связи с неубранными дворами. Это является зоной ответственности управляющих компаний.



Депутат Наталья Братина также подняла проблему уборки территории новых домов в Цигломени и неудовлетворительной работы управляющей компании ООО «Высокий коммунальный стандарт» по обслуживанию данных домов.



Как отметил председатель городской Думы Иван Воронцов, было высказано много замечаний в адрес ООО «ВКС», и это вызывает серьёзную обеспокоенность у депутатского корпуса и самих жильцов по поводу обслуживания домов этой организацией.

«Мы считаем, что назрел вопрос о создании муниципальной управляющей компании, которая будет полностью подотчётна и контролироваться городскими властями, — сказал Иван Александрович. — Хочу отметить, что благодаря значительной поддержке федерального центра, нашего губернатора Александра Цыбульского и правительства Архангельской области, в столице Поморья ежегодно сдаются многоквартирные дома, построенные в рамках программы переселения граждан из аварийного жилого фонда».



Создание муниципальной управляющей компании для управления такими домами позволит жильцам обеспечить уютную и комфортную среду для проживания, — дополнил спикер городской Думы.



Городской депутат Алексей Бельков напрямую спросил о зарплатах дворников в управляющих компаниях. Представители компаний ответили, что размер оплаты труда зависит от площади и характеристик дома, а также от статуса самого дворника. Заработки могут варьироваться от 6-8 тысяч до 60-70 тысяч рублей, если человек работает на полную ставку и имеет ненормированный рабочий день.



Александр Гурьев отметил интересную ситуацию: по информации, в городе недавно было зарегистрировано более двух тысяч обращений жителей в травмпункт. Однако, по его словам, количество жалоб на некачественную уборку территории в жилищную инспекцию значительно меньше.



Ирина Замятина, исполняющая обязанности руководителя региональной государственной жилищной инспекции, ответила, что по поводу некачественной уборки внутридворовой территории поступила всего одна жалоба (на гололёд), в то время как по поводу пониженного давления в квартирах — сотни.

Участники встречи также подчеркнули важность усиления взаимодействия между теплоснабжающими организациями и управляющими компаниями в области информирования населения о возможных аварийных ситуациях.



Спикер городской Думы Иван Воронцов подчеркнул, что наша общая цель — не только обеспечить горожанам комфортное проживание, но и создать условия, которые привлекут в Архангельск инвесторов. Это касается как строительных компаний, так и предпринимателей, которые будут вкладывать средства в социальные объекты. «Но если в городе не будет надёжного теплоснабжения, то инвесторы не захотят развивать это направление в регионе», — отметил Иван Александрович.



Председатель комиссии Михаил Иванов также подвёл итоги заседания:



— На комиссии мы обсудили ряд ключевых вопросов, связанных с деятельностью теплоснабжающих организаций и управляющих компаний. Мы заслушали статистику обращений граждан по темам городского хозяйства и отопления, а также рассмотрели вопросы, поднятые депутатами на 12-й сессии Архангельской городской Думы. Несмотря на положительные изменения, остаются нерешенные проблемы, такие как контроль за ликвидацией разрытий, вопросы теплоснабжения по конкретным адресам и уборка придомовых территорий.



Я убеждён, что прозрачность и открытость в вопросах теплоснабжения играют важнейшую роль в повышении качества жизни наших граждан. Мы продолжим работу в этом направлении и сделаем всё возможное для решения существующих проблем.



