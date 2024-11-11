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Архангельск не замерзнет

На прошедшей сегодня сессии городского парламента Архангельск получил акт и паспорт готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов. Правда, не без споров и претензий к некоторым работникам администрации…

 Депутаты Архангельской городской Думы заслушали информацию Михаила Иванова, заместителя Главы города по городскому хозяйству, о готовности объектов ЖКХ и ТЭК к осенне-зимнему периоду.

 Подготовка проходила по плану, утверждённому для городского хозяйства на 2024–2025 годы. К 1 ноября было готово 100% объектов коммунальной инфраструктуры.

 Своевременная организация и благоприятные погодные условия позволили начать отопительный период вовремя: с 19 сентября в учреждениях социальной сферы, с 23 сентября в жилищном фонде.

 Проверяющие комиссии работали в каждом округе и проверили готовность жилищного фонда и социальных объектов, выдали паспорта и акты готовности. Проверка готовности городского округа «Город Архангельск» по линии Северо-Западного управления Ростехнадзора прошла с 14 по 28 октября, был выдан акт с замечаниями.

 Все замечания благодаря совместным усилиям Администрации городского округа "Город Архангельск" и теплоснабжающих организаций были устранены в кратчайшие сроки и сняты по результатам повторной проверки с 13 по 15 ноября.

 Городской округ "Город Архангельск" получил акт и паспорт готовности к отопительному периоду 2024–2025 годов, что подтверждает готовность энергосистем города к зимним нагрузкам.

 Депутаты Архангельской городской Думы в ходе обсуждения вопроса о подготовке города к зиме высказали ряд предложений и замечаний.

 Депутат Сергей Чанчиков поднял вопрос о постоянных авариях на теплосетях и мерах по их устранению.

 Заместитель председателя городской Думы Владимир Хотеновский отметил, что хотя город и получил паспорт готовности к зиме, проблемы всё ещё остаются.

 «Сегодня людям нужно объяснять, почему в их квартирах холодно. И мы будем говорить, что всё хорошо, раз у нас есть паспорт? Нужно предлагать конкретные пути решения: что делается, какие финансовые средства были потрачены, сколько планируется потратить и так далее. Сегодня я не увидел этого в вашем отчёте», — обратился Владимир Сергеевич к Михаилу Иванову, докладчику отчета.

 Председатель городской Думы Иван Воронцов обратил внимание на проблему с давлением в многоквартирных домах и на оплату услуг, которые не были предоставлены.

 «Особенно это касается жителей деревянных многоквартирных домов, которые находятся в аварийном состоянии, и домов, где нет автоматических теплосчётчиков. До ноября ТГК-2 подавала тепло при пониженном давлении, но счета выставляются по полной стоимости, и люди платят по 5-7 тысяч рублей. Прошу провести работу с ТГК-2 по перерасчёту этих коммунальных услуг. Люди не должны платить за некачественные коммунальные услуги», - обратился спикер городской Думы к профильному заместителю Главы города.

 Депутат Денис Лапин отметил тот факт, что износ теплосетей в городе составляет 70 и более процентов, и необходимо изменить негативный тренд в лучшую сторону. Кроме этого, народный избранник в рамках рассмотрения подобных сессионных вопросов предложил предоставлять информацию об инвестициях в коммунальную инфраструктуру, а депутат Владислав Грачёв — информацию о работе с управляющими компаниями и подрядчиками.

 Депутат Максим Хохулин рассказал о проблеме подключения домов по улице Авиационной в аэропорту Талаги.

 Депутаты Алексей Бельков и Аркадий Пороховник рассказали об успешном опыте взаимодействия с населением, управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями.

 Также председатель городской Думы Иван Воронцов поддержал проведение общегородских совещаний с управляющими компаниями, ресурсными организациями и надзорными ведомствами. Он отметил необходимость налаживания прямого диалога между всеми сторонами и предложил провести заседание профильной комиссии для детального рассмотрения озвученных вопросов.

 Иван Александрович добавил: «Главам округов и заместителям Главы города необходимо выходить из кабинетов и непосредственно наблюдать за ситуацией на улицах, фиксировать нарушения и предъявлять претензии управляющим компаниям за некачественную работу».

 Депутат Наталья Братина выразила обеспокоенность работой управляющей компании «ВКС», которая обслуживает новые дома в Цигломени. Её коллега Светлана Алиференко подчеркнула, что необходимо активнее бороться с безнаказанностью нерадивых управляющих компаний.

 Депутат Михаил Орлов привёл в пример ситуацию с отоплением в доме 39 по улице Воронина, где до сих пор есть проблемы. «Виновниками» в этом случае оказываются то ТГК-2, то управляющая компания, но счета приходят за все услуги в полном объёме, как объяснил Михаил Петрович.

 Депутат Алексей Бельков рассказал о доме по адресу улица Мещерского, 15. Многолетнюю проблему удалось решить только после того, как все заинтересованные стороны собрались в одном месте, можно сказать, в полевых условиях.

 «Оказалось, что причина была в насосе, который находится в подвале дома. Чтобы разобраться в ситуации, нам пришлось собрать всех специалистов в одном месте и найти источник проблемы», — отметил Алексей Бельков.

 — Я полностью разделяю мнение моих коллег, высказанное в ходе обсуждения. В сфере жилищно-коммунального хозяйства существует множество проблем, и я могу это подтвердить на примере своего округа, — подытожил Рим Калимуллин, заместитель председателя городской Думы.

 По словам Михаила Иванова, председателя комиссии по вопросам городского хозяйства и экологии городской Думы, подготовка к отопительному сезону в Архангельске прошла успешно. Все необходимые работы были выполнены в срок, и коммунальная инфраструктура города полностью готова к зиме.

 "Мы также заслушали вопросы и обращения наших жителей. Очень много замечаний и претензий высказали сегодня депутаты в адрес профильных департаментов городской Администрации, отвечающих за подготовку города к зиме. В ближайшее время эти вопросы будут рассмотрены на профильной комиссии», — добавил Михаил Иванов.

04 декабрь 18:00 | : Политика / Экономика

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