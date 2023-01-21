Из Архангельска в Донбасс ушел праздничный гуманитарный груз

Сегодня архангелогородцы в 10-ый раз провожали на Донбасс активиста «Единой России» Владислава Жгилева с гуманитарным грузом

Он как всегда едет в Луганск и Донецк не с пустыми руками. Две полные машины продуктов питания, одежды, средств гигиены, медикаментов. Удалось собрать и отправить более 20 печек, чтобы наши солдаты могли погреться. Затем эти печки будут переданы местным жителям. Поездка приурочена к скорому празднику – дню защитника Отечества. Главных защитников, находящихся на передовой, «Единая Россия» считает своим долгом поздравить в первую очередь.

В след звучат напутственные пожелания удачной поездки и скорейшего возвращения.

«Всем миром, всем народом в очередной раз собирали гуманитарный груз. Бойцам «Единая Россия» подготовила небольшие подарки к 23 февраля. Чем больше таких славных акций проводим, тем больше ощущаешь, насколько мы едины в душевном порыве помочь нашим, как поется в известной песне «приблизить день победы», чтобы, как можно скорее солдаты смогли вернуться домой целыми и невредимыми», - прокомментировал руководитель регионального исполкома Иван Воронцов.

Подготовка началась сразу после последнего возвращения активиста из новогодней поездки на Донбасс. Депутаты фракции «Единая Россия» оказали спонсорскую помощь в подготовке поездки. К акции подключились депутат Областного Собрания Александр Дятлов, председатель гордумы Валентина Сырова, депутаты Иван Воронцов, Сергей Чанчиков, Татьяна Подстригань и Вячеслав Широкий. Помимо прочего Вячеслав Широкий будет сопровождать поездку лично.

Окружные советы ветеранов Северного, Ломоносовского, Маймаксанского Архангельска связали теплые вязаные вещи, и передали натуральные витамины в виде брусники и клюквы. Активисты ТОСа «Кего» самостоятельно изготовили 100 блиндажных свечей. Они также будут доставлены адресно до наших бойцов. Традиционно гуманитарную помощь передает УФСИН Архангельской области и члены Российского военно-исторического общества.

«Это доброе дело объединило вокруг себя множество организаций и активных жителей области, которые совместно, общими усилиями готовили посылки для военнослужащих. Мы благодарны нашему активному члену – Владиславу Ивановичу за его жизненную позицию. Несмотря на почтительный возраст, Владислав Жгилев в постоянном режиме активизирует окружающих людей, во многом благодаря ему эти поездки и осуществляются», - добавил координатор партпроекта «Историческая память», председатель регионального отделения РВИО Сергей Ковалев.

Неравнодушные люди присоединяются к акции целыми домами. Так, совет жителей дома по ул. Воскресенская д. 112 принес продукты питания. Староста дома, узнав о поездке, сама вызвалась помочь. Местные отделения партии внесли свой вклад, особенно хочется отметить большой вклад Шенкурского отделения – местные жители собрали для бойцов более 200 коробок вещей и продуктов. Северодвинск отправил детскую спортивную форму одежды и обуви для одной из команд ДНР. Школы Архангельска и Шенкурска передали открытки и письма с поздравлениями бойцов с грядущим днем защитника Отечества.

Не останутся без подарков и дети. Им, конечно же, сладкие подарки, игрушки, детские книжки. Архангельская делегация поздравит от имени администрации города и реготделения партии с праздником и глав регионов. Клуб по хоккею с мячом «Водник» передал фирменную именную спортивную форму для глав Донецкой и Луганской народных республик. На футболках символичные номера – 23, в честь 23 февраля.

Помощь в обеспечении поездки топливом оказал Губернаторский центр «Вместе мы сильнее», машины второй раз предоставляет ООО «Севзапдорстрой». Банк «ВТБ» обеспечил активиста спецобмундированием.



