Движение Первых заглянуло в закулисье архангельской политики

Участники городского движения Первых посетили Архангельскую городскую Думу. Для активных ребят это не такое уж отдаленное будущее.



Для участников движения была организована экскурсия, которую провёл опытный экскурсовод по кулуарам, председатель городской Думы Иван Воронцов.



Также в самом начале мероприятия выступил городской депутат Алексей Бельков. Он обратился к ребятам и пожелал им удачи в учёбе, крепкого здоровья, радости в преддверии Нового года. Главное, по его словам, — не снижать активность в общественной жизни и продолжать проводить мероприятия в своих учебных заведениях.



Иван Александрович рассказал об истории Архангельской городской Думы и о том, как работает депутатский корпус. Он показал ребятам рабочие кабинеты, где принимаются важные управленческие решения. В кабинете председателя участники сделали памятные фотографии.



В ходе встречи в сессионном зале участники рассказали о себе и задали вопросы спикеру городской Думы.



По словам Анастасии Паршиной, руководителя городского движения Первых, активность участников в Архангельске растёт.



«Движение Первых в Архангельске — это молодёжное объединение, которое помогает школьникам определиться с будущей профессией, найти своё призвание и найти друзей-единомышленников. Участники делятся на две группы: ученики (дети от 6 до 17 лет) и наставники (взрослые от 18 лет). И с каждым годом участников становится всё больше», — отметила Анастасия Владимировна.



Анастасия Телущенко, председатель первичного отделения движения средней школы №36, поделилась своим опытом участия в движении. «Сейчас для меня наше движение — это как вторая семья. Мы проводим свободное время вместе и помогаем друг другу. Также мы помогаем школе организовывать различные мероприятия для школьников», — сказала она.



Активисты средней школы №8 Вера Тышова и Алёна Петровская рассказали, что благодаря движению они познакомились со многими людьми и смогли посетить различные слёты и мероприятия. «Я стала частью движения с 6 класса и сейчас активно помогаю учителям школы проводить мероприятия. Мы не только помогаем организовывать различные школьные активности, но и сами организуем мероприятия», — рассказала Алёна.



Вера отметила, что школьная команда первых разработала проект по созданию нового пространства для школьников в школе.



Многие участники встречи отметили, что большое преимущество движения — это опытные наставники, которые помогают раскрыть потенциал участников. Некоторые из них благодаря своей активности смогли посетить детский лагерь «Артек» и поучаствовать в мероприятиях с первыми лицами региона.



Анастасия Лобанова, представитель движения Первых в средней школе №28, рассказала о больших возможностях для участников:



«Для меня движение дало возможность участвовать в различных мероприятиях и ездить в другие регионы. Это очень интересно и позволяет завести новых друзей».



Многие участники рассказали о своём опыте участия в волонтёрской деятельности. Алина Герасимова из средней школы №55 поделилась своей историей вступления в движение. «Мне нравится заниматься волонтёрством и помогать людям, и такая возможность появилась благодаря нашей организации», — сказала она.



Иван Бедрин, лидер движения Первых в архангельской гимназии №21, рассказал, что начал заниматься общественной деятельностью с 3-го класса. «Когда у нас в гимназии появилось отделение Первых, я сразу вступил в него и не жалею об этом. Это даёт мне много возможностей. Мы с ребятами не только организовываем встречи и кружки по интересам, но и ездим на различные мероприятия и слёты. Я не собираюсь останавливаться на достигнутом и буду продолжать развиваться в этом направлении», — отметил Иван.



Полина Закусова, студентка 3-го курса Архангельского музыкального колледжа, поделилась своим опытом. «В нашем колледже отделение Первых появилось недавно, и я долго искала своё место в общественной жизни. Благодаря моей любимой организации движения Первых я активно приняла участие в слёте «Команды 29» в Крыму и со своей командой единомышленников предложила свой проект. Мы надеемся получить грант. Моя жизнь изменилась, появились новые цели», — сказала она.



Председатель городской Думы Иван Воронцов отметил, что участники сегодняшней встречи — это те, на кого равняется молодёжь в своих образовательных учреждениях.



«Вы — пример для подражания для своих сверстников. Я желаю вам активнее участвовать в жизни города и региона, создавать новые проекты и привлекать ещё больше единомышленников. Вы — лучшие, элита архангельского молодого поколения, и мы всегда готовы поддержать ваши идеи и начинания!» — напутствовал спикер городской Думы Иван Александрович.