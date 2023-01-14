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Архангельский сенатор ратует за возвращение системы кадетского образования

В школе № 90 поселка Кулой прошло торжественное мероприятие, посвященное 15-летию кадетского движения. Среди почетных гостей, которые поздравили кадетов с юбилеем сенатор Виктор Новожилов.

«Обучение в кадетском классе — особый статус. Вековой девиз русских кадет «Жизнь-Родине, честь-никому!» и сегодня служит верным ориентиром для всех вас. Государство, правительство Архангельской области, сенаторы уделяют особое внимание развитию кадетского движения. Реализуются программы по поддержке кадетских классов. В Архангельске создано специализированное учебное учреждение по подготовке кадетов, Морской кадетский корпус. В рамках Президентских и Губернаторских грантов можно развивать дополнительные проекты. Но я убежден, и это показывает наша современная жизнь,  что развитие полноценных кадетских корпусов – государственная задача. Необходимо, чтобы в стране появилась единая, четко отлаженная система кадетского образования», - подчеркнул сенатор Виктор Новожилов.

Основателем кадетского  движения в поселке Кулой стала средняя школа № 90, на базе которой в 2007 году был открыт первый кадетский класс. Сегодня в школе функционируют два кадетских класса и три патриотических объединения школьников. Более сотни мальчишек и девчонок носят гордое звание «кадет школы № 90». За 15 лет более 130 выпускников прошли курс кадетского образования. Многие из них являются студентами ведущих вузов страны, занимают высокие должности в силовых структурах в разных регионах страны.

На базе оздоровительного лагеря при школе в течение девяти лет проводятся учебные полевые сборы. В кадетском многоборье, марш-броске, военно-спортивных мероприятиях ребята демонстрируют свои навыки и умения.

Воспитанники школы принимают активное участие в различных патриотических мероприятиях. Команды юных патриотов участвуют как в районных, так и областных военно-спортивных играх «Зарница», «Орленок» и «Победа», показывают высокие результаты и занимают призовые места.

13 февраль 15:32 | : Политика

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