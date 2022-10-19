Герои живут вечно

В день Героя Отечества в Архангельском морском кадетском корпусе открыли мемориальную доску и парту героя СВО Кирилла Онучина. На открытии присутствовали мама героя Наталья Онучина и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
В 2016 году по окончании морского кадетского корпуса уроженец Вельска Кирилл Онучин поступил в Арктический морской институт имени Воронина, после чего выбрал служение Отечеству на военном поприще.
«Сегодня торжественный и одновременно очень тяжелый день. В День Героев Отечества мы открываем доску настоящему герою Кириллу Онучину – человеку, который еще совсем недавно стоял в ваших рядах. Накануне Президент, награждая наших военнослужащих, сказал очень важную вещь: Родина – это не столько территория, сколько люди. А защита людей является высшей миссией, и только настоящие мужчины могут эту миссию выполнять. Кирилл был именно таким человеком, который окончил морской кадетский корпус и, ни секунды не сомневаясь, встал на защиту своей Родины, когда это было нужно. Он ушел от нас, и никакие слова не заменят матери сына, но то, как он ушел, является высшей честью для каждого воина»,- отметил Александр Цыбульский.
Кирилл Онучин погиб во время выполнения боевого задания 15 марта 2022 года. Разведгруппа в составе которой был Кирилл проводила разведывательно-поисковые мероприятия в Сумской области. Их группа попала в засаду. В боевую машину прилетел снаряд, Кирилл первым бросился к заклинившему люку, пытаясь его открыть и погиб, тем самым спас своих товарищей. Указом Президента за проявленные отвагу и героизм он посмертно награжден орденом Мужества.
На торжественном открытии мемориальной доски в Архангельском морском кадетском корпусе память Кирилла Онучина почтили минутой молчания, возложив после этого цветы к мемориалу.
«Хочу поблагодарить Архангельский морской кадетский корпус за то, что здесь помнят и чтят его память. Для меня честь носить звание мамы героя, и хочу сказать, что Онучин Кирилл Александрович – это сын своей Родины», – сказала Наталья Онучина.
«Такие праздники нужны, особенно сейчас, когда мы переживаем непростое время, отстаиваем свой суверенитет, независимость от западного влияния. В такое время нам всем нужны герои. Мы должны знать их и помнить. Такие люди появляются как раз в тяжелые, переломные моменты истории. Сегодня бой продолжается за юные умы. От мировоззрения, воспитания, образования молодого поколения будет зависеть будущее всей страны», - прокомментировал координатор партпроекта «Историческая память» в регионе Сергей Ковалев.
Архангельский морской кадетский корпус также присоединился к образовательному проекту «Парта Героя», организованному партией «Единая Россия». На ученическом столе размещена фотография героя, информация о его заслугах и фактах из биографии. Право сидеть за партой героя присуждается самым достойным кадетам, активно участвующим в жизни корпуса и показывающим высокие результаты в учебе. Первыми сели за парту самые юные кадеты 5-ого класса Голицына Татьяна и Черняев Александр.
Директор Олег Полухин зачитал приказ о зачислении героя навечно в ряды российских кадетов. В корпусе к праздничному дню открыта фотовыставка солдат и офицеров «Герои и подвиги» российского военно-исторического общества.
Александр Цыбульский пообщался со старшеклассниками кадетского корпуса, которым в скором будущем предстоит поступление в высшие учебные заведения страны. Кадеты рассказали о своей учебе, достижениях и планах на будущее и с интересом спрашивали у главы региона о курсантском прошлом и значимых для него героях.
Кадеты рассказали о шлюпочной практике, которую они проходят на своей базе в санатории «Беломорье». По традиции старшеклассники сопровождают курсантов младших классов в качестве инструкторов. Но теоретические знания сложно применять на практике, поскольку у корпуса нет шлюпок с полным парусным вооружением.
Александр Цыбульский поручил заместителю председателя правительства Архангельской области Ивану Дементьеву проработать возможность приобретения шлюпки Ял-6 в следующем году, чтобы следующая практика у кадетов была полноценной. Одна из курсанток выступила с предложением – провести кадетский слет курсантов из других регионов России и Белоруссии в Архангельске. Кадет Даниил Сакин, нашедший пушечные ядра 300-летней давности на берегу реки, попросил губернатора помочь с организацией археологических раскопок. Александр Цыбульский пообещал помочь юноше.