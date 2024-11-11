Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Котлас-гейт. Алексею Норицыну отказано в восстановлении на работе

Об этом сообщает наш партнер «KOT’News» буквально с места событий.

Сегодня Котласский городской суд (КГС) своим решением отказал Алексею Норицыну в восстановлении на работе в прежней должности начальника Управления городского хозяйства администрации ГО "Котлас".

Отметим, в КГС дело было рассмотрено в 1-ой инстанции. Планирует ли Алексей Алексеевич обжаловать решение суда в апелляционном порядке - станет ясно 11 декабря 2024 года, после изготовления судом мотивировочной части решения.

 Вместе с этим делом, сейчас в суде кассационной инстанции (в СЗФО) рассматривается кассационная жалоба Алексея Норицына на апелляционное решение Архангельского областного суда, которым было отменено ранее вынесенное КГС решение о восстановлении Норицына на работе.

 Судебный круговорот продолжается. А Игорю Рогатых, видимо, на время судебных разбирательств придется и дальше "рулить" Управлением городского хозяйства.

 

06 декабрь 15:27 | : Политика / Скандалы

Главные новости


Крайнее дело отца Александра. «Длительные свидания» Григория Лялина
Михаил Силантьев: «Так мы останемся совсем без своей картошки»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2024 (92)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20