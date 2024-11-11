Котлас-гейт. Алексею Норицыну отказано в восстановлении на работе

Об этом сообщает наш партнер «KOT’News» буквально с места событий.

Сегодня Котласский городской суд (КГС) своим решением отказал Алексею Норицыну в восстановлении на работе в прежней должности начальника Управления городского хозяйства администрации ГО "Котлас".

Отметим, в КГС дело было рассмотрено в 1-ой инстанции. Планирует ли Алексей Алексеевич обжаловать решение суда в апелляционном порядке - станет ясно 11 декабря 2024 года, после изготовления судом мотивировочной части решения.



Вместе с этим делом, сейчас в суде кассационной инстанции (в СЗФО) рассматривается кассационная жалоба Алексея Норицына на апелляционное решение Архангельского областного суда, которым было отменено ранее вынесенное КГС решение о восстановлении Норицына на работе.



Судебный круговорот продолжается. А Игорю Рогатых, видимо, на время судебных разбирательств придется и дальше "рулить" Управлением городского хозяйства.