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Архангельские работодатели излишни лояльно относятся к курящим сотрудникам

Курящие* коллеги раздражают 4 из 10 некурящих архангелогородцев. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний и экономически активные жители Архангельска.

Большинство работодателей выделяют специальные помещения для курения классических и электронных сигарет (85 и 77% соответственно). Только в каждой пятой компании вейпы находятся под запретом (20%), обычные сигареты запрещают еще реже (14%).

 Сегодня 4 из 10 архангелогородцев (42%) уверены, что электронные сигареты более опасны для курильщика, чем классические табачные изделия. Среди некурящих такой точки зрения придерживаются 41%, среди приверженцев обычных сигарет — 57%, а среди вейперов — только 13%.

 23% опрошенных считают, что электронные испарители приносят больше вреда окружающим, чем сигареты. 39% оценивают вред одинаково, 19% полагают, что от электронных испарителей меньше вреда. Больше всего сторонников этой точки зрения — среди курильщиков вейпов: 59% из них уверены, что от никотинового пара люди, находящиеся рядом, страдают меньше, чем от дыма сигарет.

 Перекуры сослуживцев раздражают 4 из 10 некурящих трудоустроенных архангелогородцев: «Курят по 15—20 минут каждый час и работы выходит на полдня»; «Они курят вейпы в общих кабинетах!»; «Почему я должен работать в то время, когда они курят?!» 44% относятся к никотинозависимым коллегам спокойно: «Не пересекаюсь с ними»; «У курильщиков время перекуров вычитается из обеденного». В коллективах, свободных от курения, работает лишь каждый одиннадцатый (9%).

*Курение опасно для вашего здоровья

20 октябрь 10:30 | : Будни

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