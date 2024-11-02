Архангельск атаковали хулиганы. Ответ Дмитрия Морева

На минувших выходных несколько прогулочных территорий Архангельска подверглись разрушениям со стороны хулиганов. Сломанные игровые элементы и скамейки, по мнению главы города - это вредительство по отношению к своим землякам.

Дмитрий Морев призывает законопослушных сограждан к единению и нетерпимости к подобным проявлениям вандализма:



- В сквере на площади Терехина молодежь предприняла массу усилий, чтобы уронить металлическую стойку для подвесного мостика. Конечно, специалисты предприятия «Городское благоустройство» проведут сварочные работы и восстановят игровой элемент. Но получается, одни трудятся для создания комфортных территорий в городе, другие – ломают, третьи – равнодушно проходят мимо.



В Ломоносовском округе хулиганы оборвали все качели на детской площадке. Двор на ул. Воскресенской был благоустроен по инициативе жителей по президентскому нацпроекту «Жилье и городская среда». Площадка получилась интересная, с нестандартными игровыми элементами. Поскольку она находится на отмежеванной дому территории, то заявление в полицию должна подать управляющая компания. Глава округа сегодня же направит письмо в УК, чтобы было проведено обследование и ремонт оборудования для детей.



Даже антивандальные экоскамьи оказались «по плечу» архангельским вандалам. На пр. Ленинградском ногами разломали скамейку, которую установили только месяц назад.



Над созданием обновленных парков, скверов и аллей трудятся сотни специалистов и активные жители. Каждый год в обустройство общественных пространств вкладываются сотни миллионов рублей: это наши с вами налоги!



Давайте не будем оставаться в стороне: необходимо систематически беседовать с детьми и подростками о бережном отношении к городскому имуществу, вызывать полицию, если стали свидетелями разрушительных действий. Мало благоустроить территорию – важно сохранить красоту и комфорт!



