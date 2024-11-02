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В Архангельске сегодня праздник открытой парковки

Конкретно у железнодорожного вокзала. Долгожданная.

Подрядчик завершил работы по асфальтированию. Нанесена разметка, установлены дорожные знаки. Обновили борта, межпарковочные «островки» и тротуарную часть.

 По информации областного Министерства транспорта реконструкция здания вокзала начнется не ранее 2025 года. Она будет проводиться не администрацией города, а РЖД. При этом парковка необходима здесь и сейчас, поскольку вокзал продолжает работу. Оставлять стоянку в полуразрушенном состоянии до реконструкции здания уже не представлялось возможным.

Комментарий от градоначальника Дмитрия Морева:

 - Прошлогодний подрядчик не справился с задачей, поэтому пришлось творчески подойти к задаче: найти исполнителя, который согласится подхватить незавершенный объект и довести работу до логического завершения.

 С сегодняшнего дня архангелогородцы могут использовать обновленное парковочное пространство.

13 ноябрь 18:07 | : Политика

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