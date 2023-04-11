"Единая Россия" поддержала благоустройство территории 21-й гимназии Архангельска

Здание ремонтируют по программе капремонта школ, которую партия реализует вместе с Минпросвещения.

Гимназия № 21 им. лауреата Нобелевской премии И.А. Бродского. Открыта в 1938 году. Здесь обучается более 700 человек. Гимназия вошла в программу модернизации школьных систем образования. С июля прошлого года здесь приступили к капитальному ремонту. Здесь полностью заменят инженерные системы, окна, потолки и напольные покрытия. В гимназии также появится новый лингафонный кабинет и театральная студия.

«Родители обратились к нам с просьбой, чтобы около школы появилась спортплощадка, была благоустроена территория. Мы с нашими однопартийцами, региональными властями поддержим эту просьбу, и сделаем всё, чтобы инициатива была реализована», - сообщила замсекретаря Генсовета партии Дарья Лантратова в ходе визита в гимназию.

В разработке дизайна помещений школы участвуют учителя, родители и учащиеся. Гимназия специализируемся на изучении языков. Дети изучают английский, французский, норвежский, немецкий. Каждый этаж будет выполнен в своей цветовой гамме и будет посвящен определенному языку. Вместо гипсокартона - современные CML-панели. По просьбе родителей фасад школы оставят в прежнем старинном стиле, а внутри помещения одну из стен при входе будет украшать граффити с изображением поэта Иосифа Бродского.

«Кабинеты будут оформлены с учетом пожеланий учителей. Так, например, молодой педагог по физике попросил, чтобы электричество для лабораторных занятий было подведено к каждой парте, а розетки были удобно расположены», - рассказал директор гимназии Александр Сорокин.

«Мы хотим сделать так, чтобы конечный результат соответствовал ожиданиям. На всех этапах существуют общественные штабы, которые состоят из родителей, детей, преподавателей, которые в дальнейшем будут пользоваться тем или иным социальным объектом. На примере этой гимназии мы увидели, насколько внимательно и с душой люди подходят к каждой детали.

Родители нам сегодня очень много говорили о безопасности, например, они просили сделать дополнительные перила, защиту для батарей. То есть каждый объект в здании предусматривает множество нюансов, от которых будет зависеть дальнейший учебный процесс, комфорт, безопасность детей и качество образования», - подчеркнула замсекретаря Генсовета «Единой России».

Программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована Президентом на Съезде «Единой России» в 2021 году. В ней участвует почти 7300 школ. Все этапы работ — от проекта до приёмки — контролируют родительские штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах. С этого года участие в программе принимают и новые регионы.

«Единая Россия» обеспечила выделение средств федерального бюджета на реализацию программы.

Президент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию отметил, что к концу этого года планируется привести в порядок почти 3,5 тысячи зданий школ по программе капремонта, а в период с 2019 по 2024 годы — построить 1300 новых школ. Большая часть обновлённых учебных заведений приходится на сельские территории.

Кроме того, в этом году работа начнётся и в новых регионах России, а с 2025 года федеральные средства на ремонт и обновление детсадов, школ, техникумов и колледжей будут выделяться на регулярной основе, чтобы не допускать ситуации, когда здания оказываются в запущенном состоянии.



