Депутаты АрхГорДумы проверили Майскую горку на комфортность жизни

В посёлке Третьего лесозавода в этом году у проезда вдоль дома по улице Чкалова, 2 установили новые дорожные знаки. Теперь эта территория является пешеходной зоной и ограничивает проезд машин. Но, как показывает практика, не все автомобилисты готовы соблюдать новые правила.



«Дворовый проезд прилегает к общественной территории, и по нему постоянно ходит много людей. Теперь этот участок закрыт от автомобилистов, но только дорожным знаком и правилами. Мы уже договорились с ГИБДД, что они здесь будут периодически проводить рейды и останавливать нарушителей», - рассказала депутат Архангельской городской Думы Мария Харченко.



Если с проезжающими мимо машинами ещё можно было мириться, то отсутствие тротуара вдоль 95-й школы вызывало множество возмущений. Десятилетиями жители близлежащих домов ходили до центра посёлка прямиком через территорию школы. Но после изменения законов территории учебных заведений стали закрыты для свободного посещения.



Людям не оставалось ничего иного, как идти в обход забора. Но эта дорожка выполнена в грунтовом исполнении, которая осенью превращается в грязевую кашицу. Но уже в ближайшее время эту дорожку переведут в твёрдое покрытие. На этом месте появится полноценный тротуар шириной 1,5 метра, материал покрытия – отсев. С такой инициативой вышла Мария Харченко.



«Пешеходную дорожку продлят от парка до конца улицы, и людям здесь будет комфортно ходить. Работы должны закончить до конца года, а уже в дальнейшем мы будем рассматривать возможности сделать здесь освещение и дополнить элементами благоустройства – поставить урны и скамейки», - подчеркнула Мария Харченко.



Другим пунктом рабочей поездки депутатов стал дворовой проезд возле дома на Галушина 19/1. С годами на проезжей части образовались множественные ямы, и путь стал настоящим препятствием для автомобилистов. На эту проблему жители обратили внимание депутата городской Думы Светланы Алефиренко.



За счёт средств резервного фонда отремонтировали около 280 квадратных метров проезжей части. Учитывая, что выделенных средств было недостаточно для полноценного ремонта всей дороги, подрядчик заменил лишь наиболее проблемные участки.



«Раньше здесь вся дорога была разбита, и нормально по ней не проехать. Сейчас хоть ремонт и сделали «картами», но теперь больше нет огромных ям, и можно комфортно здесь проезжать. Вместе с тем, проблема дворовых проездов стоит достаточно остро, поэтому в дальнейшем продолжим работу в этом направлении», - сказала Светлана Алефиренко.



Ещё одним пунктом визита в ходе рабочей поездки стала общественная территория между новым корпусом детского сада «Сиверко» и гимназий № 25. Проект обустройства пешеходной зоны вошёл в число победителей регионального проекта «Комфортное Поморье».



На месте труднопроходимого участка появилась благоустроенная пешеходная территория. До конца октября здесь будет завершено основное благоустройство, а до 15 ноября должны установить скамейки и урны. Одним из инициаторов проекта выступила депутат Архангельской городской Думы Елена Ануфриева.



«В этом участке округа толком нет прогулочных зон, и эта территория однозначно станет местом притяжения. При проектировании мы спланировали ширину дорожек таким образом, чтобы зимой её можно было убирать при помощи техники. Поэтому круглый год здесь будет чисто и красиво», - рассказала Елена Ануфриева.



По словам депутата, у общественников есть планы по дальнейшему развитию пешеходной зоны. Соответствующая заявка уже подана для участия в рамках проекта «Комфортное Поморье».



