На улице Петрова в Соломбале закрывается стоянка большегрузов

На улице Петрова в Соломбальском округе в апреле будут установлены дорожные знаки, запрещающие остановку транспорта. Это решение проблемы, которую озвучивали жители поселка 14 лесозавода и острова Бревенник.

Ситуацию разъяснил градоначальник Архангельска Дмитрий Морев:



- Десятки фур, прибывающих на разгрузку в новый терминал, парковались вдоль дороги и создавали затруднения для водителей и пешеходов. Тем временем на территории терминала более чем достаточно свободных площадей для стоянки большегрузов. Причины парковки на подъезде к порту разные, но зачастую это не вовремя поданная заявка на оформление пропуска. Установка запрещающих знаков будет дисциплинировать.



Итак, решено установить на ул. Петрова - от порта до ул. Гренландской - знаки 3.27 «Остановка запрещена», 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.2.3-8.2.4 «Зона действия».



По закону «О безопасности дорожного движения» мы обязаны проинформировать об установке дорожных знаков, запрещающих остановку, не позднее чем за 20 дней. Отсчет начался: к 21 апреля новые знаки планируется установить, и за нарушение ГИБДД будет вправе штрафовать.