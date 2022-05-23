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В Архангельске набирают дворников. Куда звонить и сколько платят

С 1 сентября в каждом округе будет сформирована бригада рабочих по благоустройству. Предлагается зарплата от 25 до 35 тысяч рублей.

 В штат Октябрьского и Ломоносовского округов набирается по 10 дворников – это самые густонаселенные округа с плотной жилой застройкой. И именно здесь проводится большинство массовых мероприятий. В остальных округах будут работать по 6 рабочих по благоустройству.

 В должностные обязанности рабочих по благоустройству будет входить уборка закрепленной территории от мусора, ветвей, листьев или снега, контроль за состоянием урн и их очистка, покос травы и стрижка кустарников, очистка тротуаров и дорожек от грязи, снега и льда. Предполагается полная занятость, сменный режим работы, соцпакет.

 

По вопросам трудоустройства обращаться в администрации округов:

 

Ломоносовский округ: (8182) 68 33 13, 68 31 61

 

Октябрьский округ: (8182) 28 62 23, 204 201

 

Исакогорский и Цигломенский округа: (8182) 450838, +7 921 811 99 97

 

Округ Варавино-Фактория: (8182) 68 58 23

 

Округ Майская горка 64 52 91, 66 30 48, 66 52 10

 

Маймаксанский округ: (8182) 24 60 05

 

Соломбальский округ: (8182) 22 31 55

 

Северный округ: (8182) 24 55 17.

 

26 август 14:48 | : Будни

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