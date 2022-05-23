В Архангельске набирают дворников. Куда звонить и сколько платят

С 1 сентября в каждом округе будет сформирована бригада рабочих по благоустройству. Предлагается зарплата от 25 до 35 тысяч рублей.
В штат Октябрьского и Ломоносовского округов набирается по 10 дворников – это самые густонаселенные округа с плотной жилой застройкой. И именно здесь проводится большинство массовых мероприятий. В остальных округах будут работать по 6 рабочих по благоустройству.
В должностные обязанности рабочих по благоустройству будет входить уборка закрепленной территории от мусора, ветвей, листьев или снега, контроль за состоянием урн и их очистка, покос травы и стрижка кустарников, очистка тротуаров и дорожек от грязи, снега и льда. Предполагается полная занятость, сменный режим работы, соцпакет.
По вопросам трудоустройства обращаться в администрации округов:
Ломоносовский округ: (8182) 68 33 13, 68 31 61
Октябрьский округ: (8182) 28 62 23, 204 201
Исакогорский и Цигломенский округа: (8182) 450838, +7 921 811 99 97
Округ Варавино-Фактория: (8182) 68 58 23
Округ Майская горка 64 52 91, 66 30 48, 66 52 10
Маймаксанский округ: (8182) 24 60 05
Соломбальский округ: (8182) 22 31 55
Северный округ: (8182) 24 55 17.