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Владимир Сухарев пошутил

Видный (в смысле роста) член фракции ЛДПР в Архангельском областном Собрании Владимир Сухарев вывесил на своей фирменной страничке в социальной сети шокирующую новость: Я СТАЛ ГЛАВОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА!

Однако далее идет разъяснение – депутат всего лишь закончил первую часть учебы в «Школе глав». Что не дает никакой гарантии занять значимый пост в исполнительной власти.

С таким же успехом Сухарев мог заявить – Я СКОРО СТАНУ ГУБЕРНАТОРОМ. Ну-ну.

Впрочем, первое его заявление может быть завуалированным намеком на скорую смену партийной принадлежности. Тот же Игорь Арсентьев, получив в конце 2019 года пост главы Плесецкого района, вышел из рядов ЛДПР и вступил в «Единую Россию», таковы сегодняшние правила политической игры.

Продолжаем наблюдать…

30 сентябрь 07:51 | : Политика

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