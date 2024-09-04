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Игорь Арсентьев объявил дату старта отопительного сезона

Текст от главы администрации Северодвинска:

- Отопительный сезон в жилом фонде нашего города начнется с 0.00 часов 28 сентября, то есть начиная с завтрашнего дня.

 Согласно ориентировочного графика, пуск тепла в многоквартирные дома планируется провести в несколько этапов. Этапность подразумевает техническое подключение в течение 3-5 дней.

 Как и сообщал ранее, пуск тепла в жилые дома, где отсутствуют индивидуальные приборы учета и начисление оплаты ведется по нормативу потребления, будет осуществлен начиная с 01 октября.

27 сентябрь 11:04 | : Политика / Экономика

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