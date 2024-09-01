В Северодвинске развернулся спор насчет подключения тепла

Его комментирует глава города Игорь Арсентьев:

- Очень много в последние дни высказывается мнений относительно того, когда же нужно включать отопление в городе. Объекты социальной сферы, как я и писал ранее, технически подключаются к теплу, начиная с 23 сентября. Если по каким-то учреждениям и есть проблемы, мы с ними индивидуально разбираемся и работаем. О конкретных проблемах в детских садах и школах прошу сообщать мне в личные сообщения.



Больше всего споров вызывает дата подачи тепла в многоквартирные дома. Технически СГТС и УК готовы к подключению домов хоть начиная с сегодняшнего дня. На этапное подключение города потребуется от 3 до 5 дней. Сейчас жители разделились на 2 лагеря, одни требуют подключения тепла уже сейчас, ссылаясь на влажность и температуру окружающей среды, другие выступают категорически против этого, ссылаясь на то, что за этот период необходимо будет заплатить.

Ежедневно ориентируюсь на прогноз погоды, который показывает, что, начиная с сегодняшнего дня, температура воздуха днем будет варьироваться в диапазоне от 15 до 19 градусов днем и от 9 до 13 ночью. Что важно, ветер будет южного и юго-западного направления. Как итог, мониторим прогноз погоды и готовы принять решение о подаче тепла в любой момент, если того потребует ситуация. Город начнем подключать с острова Ягры, потому как там максимальное количество домов снабжено индивидуальными приборами учета.