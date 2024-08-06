«Единая Россия» на выборах в Поморье взяла 21 мандат из 24

По итогам дней голосования кандидаты от Партии одержали решительную победу в 21 из 24 депутатских мандатов.

Особо важной победой стали выборы в региональный парламент по избирательному округу № 23 (Шенкурский район, Няндомский округ), где уверенно выиграл Михаил Федотов.

В Соломбале (г. Архангельск) победил Алексей Бельков, получив более 50% голосов. В Северодвинске победу одержал единоросс Алексей Полозов.

Результаты выборов подтверждают: кандидаты от партии активно взаимодействуют с избирателями, выявляя наиболее актуальные проблемы и предлагая решения. Руководство регионального отделения благодарит всех жителей Архангельской области за участие в выборах! «Ваша активная гражданская позиция – это основа демократического процесса и залог развития нашего региона».

"Единая Россия" и дальше будет активно работать в направлении преображения Архангельской области и повышения уровня жизни каждого жителя!